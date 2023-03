La picante petición de los participantes de ‘La isla de los famosos’ que subió la temperatura

En el capítulo de La isla de los famosos del pasado jueves, las tribus Amazonas y Espartos ganaron la delantera en el juego. A ambas tribus les llegó un mensaje en el que les decían que como habían ganado podían dedicar su día para buscar comida, trabajar en mejorar sus cambuches o tener algo de entretenimiento.

La isla de los famosos Foto: RCN - Foto: Canal RCN

No obstante, nadie se esperaba que por parte de Paola Usme, a quien le dicen “Barbie” y es integrante de los Espartos, tomara lo de “entretenimiento” con una visión subida de tono.

“Juan nos va a dar entretenimiento para adultos”, expresó la creadora de contenido digital. Inmediatamente, Juan del Mar, que hasta hace poco entró al reality, dijo que lo haría con todo el gusto, en un tono de broma, pero el resto de sus compañeros insistieron, por lo que las probabilidades de que sucediera algo en el capítulo siguiente eran bastante altas.

“Porque es que Juan del Mar habla, habla y habla, y él es coqueto, que a él le gusta andar sin ropa, entonces yo le dije que llegó su momento, demuéstralo y haznos un estriptis”, expresó la paisa.

Igualmente, Eleider Álvarez entre risas dijo que no le parecía tan justo porque los hombres como tal no se iban a ver beneficiados, sino solo ellas. Por lo anterior, Juan aseguró que todo saldría mucho mejor si Usme lo acompañara en el baile.

Paola Usme en la Isla de los famosos - Foto: Instagram @paolausme

“Ay no, ojalá mi árabe no se moleste porque me hagan un estriptis, pero igual no lo voy a rechazar. Igual eso va a quedar entre la tribu y quién más va a ver ese estriptis, nadie”, indicó Usme.

“Terminaremos con un estriptís de Juan del Mar porque las niñas lo piden a gritos”, sentenció otro de sus compañeros, Federico Rivera.

Participante de ‘La isla de los famosos’ reveló que se iba a separar, pero el reality salvó su matrimoniox

La exparticipante del reality ‘La isla de los famosos’, Yina Rose se atrevió a estar en el podcast del programa, Tatán Mejía. En este espacio, la cantante reveló ciertos aspectos de su vida poco conocidos y en general lo que fue su paso por el programa.

Yina Rose confesó que estar en el programa la hizo reflexionar y valorar - Foto: @SurvivorLaIsla

Por ejemplo, uno de los detalles que más llamó la atención fue que aseguró que su paso por la isla Sinaloa en República Domincana, le ayudó bastante a reflexionar y a agradecer el matrimonio que tiene, pues días antes de llegar a ‘Survivor’ le había pedido el divorcio a su esposo.

“Para mí lo más grande es mi familia, porque de verdad, les voy a contar una incidencia, yo ahorita no venía muy bien con mi esposo, cuando venía para acá prácticamente le pedí el divorcio a mi esposo”, expresó la también modelo.

La mujer explicó que antes de irse al programa ella se sentía un poco sofocada de su familia, pero que allá entendió el valor de muchas cosas que desde el privilegio no percibía y aprendió a valorar hasta el más mínimo detalle.

“Y estando dentro del programa empecé a ver con otros ojos la vida que tengo y amar a ese esposo que Dios me puso en la vida”, contó.

Pese a que era una de las figuras finalistas para muchos televidentes y hasta para el presentador del programa, Rose explicó que al parecer si tuvo que mucho que ver el encuentro que tuvo con el alacrán, pues la picó y esto la habría distraído del juego y anímicamente la habría afectado.

Mejía no se saltó una de las preguntas más importantes relacionadas con los favoritos de ella para llegar a la final y ella sin pensarlo dos veces contó que para ella su ganadora es Catalina Londoño.