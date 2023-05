Participante de ‘La isla de los famosos’ mostró consecuencias que dejó el ‘reality’ en su cuerpo; el cambio es impresionante

Survivor: La Isla de los Famosos comenzó siendo uno de los realitys más fuertes de RCN Televisión, que en los últimos meses ha estado luchando contra su competencia para recuperar algo del rating que sigue perdiendo con el paso de los días. Pese a que, en sus primeras semanas al aire, todo parecía indicar que iba a lograr ese cometido, con el paso del tiempo y la llegada del Desafío The Box a Caracol Televisión, las cosas empezaron a pintar ‘color de hormiga’ para el programa de supervivencia y resistencia física.

Tras varios días al aire, el programa se encuentra en su recta final y muchos televidentes están a la espera de que comience Masterchef Celebrity, uno de los más queridos por los colombianos gracias a que su formato suele no tener tanta polémica como los otros, aunque sí sí ha dado de qué hablar en más de una oportunidad.

Participantes de "La isla de los famosos" del canal RCN. - Foto: Instagram

Ahora, solo quedan cinco participantes en la competencia que está cada vez más reñida y una de las famosas que pasó por el programa compartió con sus seguidores en las redes sociales como quedó su cuerpo. Se trata de la actriz colombiana Catalina Londoño, quien duró cuarenta días en competencia y casi todo el tiempo consumió cocos, como sucedía con muchos de los concursantes.

Pues bien, en uno de los episodios quedó claro el impresionante cambió físico que sufrió la cartagenera, debido a su pérdida de peso en tan solo un mes de competencia. En una actividad de la que hizo parte en un hotel en Punta Cana, cuando se dio la unificación de Koi y Amazonas en Gaia, la artista se dio cuenta que había perdido 7 kilos. Esto teniendo en cuenta que cuando entró a la competencia lo hizo pesando 58 kilos y en ese momento, llegó a los 51.

Catalina Londoño, exparticipante de 'La Isla de los Famosos'. - Foto: Instagram @catulondono

Tras su eliminación, en uno de los más recientes episodios, la famosa mostró en su cuenta personal de Instagram, donde acumula 101 millones de seguidores, cómo había quedado su cuerpo tras el paso por el reality. La actriz se valió de un espejo y se puso de perfil para mostrarle a todos sus fans su aspecto actual.

“Las marcas físicas del paso por Survivor La Isla son lo de menos. Esta fue una experiencia de vida que me llevo en el corazón. Qué grande es el cuerpo humano capaz de aguantar tanto, regenerarse y sanarse”, fueron las palabras de la actriz recordada por su papel de Reina Carolina en Chepe Fortuna.

Catalina Londoño dejó ver las secuelas de su participación en 'Survivor'. - Foto: Archivo Personal Catalina Londoño

De inmediato, los usuarios de la plataforma digital no dudaron en reaccionar, y le manifestaron su admiración ya que no fue nada fácil llegar hasta dicha instancia de la competencia y menos en contra de personalidades que ya habían vivido experiencias similares, como lo fue el caso de Mateo Carvajal, quien fue uno de los primeros en retirarse de la competencia asegurando que los insectos no lo dejaban dormir y que la comida no se la daban siempre en buen estado.

“Mi ganadora”, “Te admiro mujer”, “Estoy orgullosa de tu coraje, valentía y fuerza mi Catu. Te admiro tanto, eres increíble”, fueron algunos de los mensajes que recibió la colombiana en su publicación. Pero sin duda, hubo uno que más llamó la atención, y fue el comentario hecho por la también actriz y cantante Carolina Sabino quien dejó ver su apoyo y admiración: “qué bellas tú y tu esencia irrompible, bravo Catu”.

Lo cierto es que muchos se han puesto de pie ante la resistencia de Catalina Londoño, una de las participantes que más se ganó el corazón de los televidentes en Survivor: La Isla de los Famosos.