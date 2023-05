Video | “Seguimos pa’ lante”: reapareció Yeison Jiménez con un mensaje para sus seguidores

Aunque no profundizó sobre lo que estaba atravesando en su vida, el famoso cantante Yeison Jiménez apareció en días pasados en redes sociales diciendo que las cosas en su vida no estaban bien, algo que sin duda preocupó a sus miles de seguidores.

“¡Esta ha sido una de las temporadas más difíciles de mi vida! Casi un mes, batallando con mil cosas!”, dijo el artista en un post en Instagram.

Sin embargo, Jiménez apareció este viernes, 12 de mayo, a través de su historia en Instagram, sin camisa, en el balcón de su casa y recibiendo el sol.

El cantante de música popular dijo que Dios obró de nuevo en él, motivo por el cual ahora está más tranquilo. También agradeció a sus seguidores.

“¡Saben algo! Nuestras oraciones funcionaron. Gracias por sus muestras de cariño, por sus mensajes”, De verdad, funcionaron”, fue el mensaje de Jiménez junto al video.

Ya en el video manifestó: “Quiero contarles que Dios hizo su obra de nuevo, una vez más pude presenciar lo importante que es Dios en mi vida y pude lograr superar varios obstáculos la semana pasada. Me acabo de despertar y quería contarles que todo anda muy bien, muy agradecido con el señor primeramente y seguimos pa’ lante”.

En días pasados, en entrevista con la periodista Eva Rey, el artista nacido en Manzanares, Caldas, reveló algunos datos de su vida que muchos de sus seguidores desconocían hasta el momento. Entre los temas que tocaron, el artista se refirió a los emprendimientos que tiene actualmente y a los gastos de más que tiene, como por ejemplo, los impuestos.

“Yo tengo 8 empresas. Vengo de estar organizando los impuestos de mayo. Un hombre como Yeison Jiménez tiene que pagar casi 500 millones de pesos, pero estamos hablando de dos declaraciones de renta”, dijo el artista.

En medio de sus declamaciones, Yeison señaló también que al año debe pagar cerca dos mil millones de pesos, pero que aunque es una suma grande, no le duele pagarlo porque quiere ver un cambio en el país.

Yeison Jiménez es de los artistas más famosos en este momento en el país. - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones.

“No me duele pagar un impuesto porque yo quisiera que mi país cambiara. No estoy diciendo que me alegra... Duele consignar dinero a una cuenta en un banco que no le va a llegar el dinero a los niños más pobres del país, pero a uno dentro su responsabilidad como ciudadano le compete llevar la platica y entregársela. De ahí para allá no podemos hacer nada, de ahí para allá están las elites mandando a hacer lo que se les da la gana” aseguró Jiménez.

Yeison Jiménez hizo picante comentario en la publicación de Anuel contra Ferxxo

Anuel sigue en el foco de la atención tras los mensajes a Karol G. En las últimas horas, el boricua se fue de frente contra quien, al parecer, es la nueva pareja de la colombiana, Ferxxo.

En la publicación de su cuenta de Instagram, que sumó en menos de 24 horas más de 3.590.000 ‘me gusta’, el puertorriqueño aparece en lo que sería un concierto y se toma una selfie sosteniendo un cartel amarillo que dice : “F*ck Ferxxo”.

Anuel le envía pullas a Ferxxo. - Foto: instagram @anuel

Ello, va seguido de un corto clip de la película animada Super Mario Bros, en la que Bowser le canta a la princesa Peach, porque está enamorado de ella, sin embargo, lo curioso del video de Anuel es que no tiene sonido, pero tiene subtítulos con insultos que están como una marca de agua: “Mam*, mam*bich*”.

Ante esto, la misma Carolina (nombre real de la colombiana) no se ha pronunciado, ni para hablar de Feid, o del puertorriqueño, o al menos de cómo está su corazón ahora.

No obstante, entre la lista de los que sí se pronunciaron se incluye al reconocido cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien dejó un picante comentario en el post de Anuel, en donde expresó sus puntos:

“Si analizamos bien podemos llegar a 3 conclusiones:

-1 Yo creo que Karol empezó con las tiraeras jajja

-2 Anuel esta vez está dispuesto a todo, está desatado

-3 Ni Shakira se atrevió a tanto y eso que ella superó récords Guinness jajajja 🔥🔥🔥 culeee vaina buena jajaja” (sic), indicó.