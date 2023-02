La polémica salida de Macnelly Torres de la ‘Isla de los Famosos’; esta sería la razón

Macnelly Torres es uno de los futbolistas más reconocidos de Colombia, y recientemente se conoció su salida del programa ‘Survivor, la isla de los famosos’ del canal RCN en el cual estaba participando. Allí varias celebridades tienen que enfrentar duras pruebas de supervivencia y por eso el deportista generó polémica por algunos comentarios sobre esos temas.

Al conocerse que renunciaba a la competencia, Torres no dudó en decir lo que pensaba puesto que antes de llegar al reality tenía expectativas muy altas pero con el paso del tiempo estas se fueron desvaneciendo.

Macnelly Torres contó por qué tomó la decisión de salir del programa. - Foto: (Captura Twitter: @Macne10)

Para él la competencia era demasiado dura frente a las recompensas que les ofrecían a los participantes. “Esforzarnos por superar una prueba, quedarnos con el primer lugar y regresar triunfantes nos hacía sentir fuertes mentalmente, pero la realidad es que físicamente nos desgastábamos muy fácil, ya que lo que nos daban de premio alcanzaba para muy poco”, sostuvo en una entrevista para RCN.

El exparticipante aseguró que aunque en su vida cotidiana no suele comer mucho, el estar en la isla sin alimentos le jugó una mala pasada. “No teníamos ni un árbol a dónde ir a coger frutas, sabía que nos iban a enfrentar a condiciones difíciles, pero es que en verdad no hay forma de aguantar sin tener nada de nada”.

El torneo que hizo retirarme del todo 😩😭 hambre pura pic.twitter.com/V2dC2ukLtb — MaCnelly 10rres (@Macne10) January 26, 2023

Además contó que en una ocasión vivió una experiencia que lo marcó y que lo hizo pensar en que todo el tiempo corría riesgos. “Una vez vimos un tiburón rondando la lancha mientras nos recogían para ir a una de las pruebas, estábamos en toda la orilla, verlo tan cerca me hizo sentir en riesgo”.

Captura de pantalla Canal RCN - Foto: Captura de pantalla Canal RCN

Tras conocerse la renuncia del futbolista muchos de los televidentes insinuaron que era débil por no mostrar el rendimiento que tenía siendo todo un deportista, pero según él, las razones que lo llevaron a tomar la decisión de salir del reality fueron problemas familiares, un tema de fuerza mayor.

Cabe resaltar que la primera en revelar detalles de la producción después de su salida fue Marcela Reyes, quien por recomendación médica tuvo que abandonar el concurso. La paisa habló en sus historias de Instagram al respecto.

“Entre otras cosas que ustedes no saben por qué no muestran en el programa, es que no teníamos baño, no teníamos papel higiénico, pañitos, ni crema dental, ni desodorante... no había nada. Al llegar a la isla lo único que encontrábamos eran cocos, para tomar agua de coco, nos dio diarrea a todos. ¿Ustedes saben lo que es tener diarrea sin un baño en medio de la nada?, estábamos una hora y media mar adentro en lancha, todos con diarrea, enfermos, muertos de hambre, picados por los zancudos, por los alacranes, durmiendo a la intemperie”, dijo.

Captura de pantalla - Foto: Captura de pantalla

Fue a través de TikTok y por medio de una entrevista con Carlos Claro que la exparticipante del reality, Sara Uribe, también se atrevió a revelar detalles mucho más explícitos, incómodos y hasta extremos de la manera en la que tenían que vivir en la Isla.

Pues al igual que los otros participantes que han salido de la competencia, se cansó de que a cada rato le escriban, que les tocaba fácil, que todo era actuado y sobre todo libreteado, algo que la misma producción se ha encargado de desmentir.

Sara Uribe habló de la intimidad de las mujeres en 'La isla de los famosos' - Foto: Captura de Pantalla programa 'La isla de los famosos' Canal RCN

“Es algo supercurioso porque cuando hay muchas mujeres reunidas las feromonas empiezan a hacer efecto. Entonces, si a una le viene el periodo, a todas les viene el periodo (....) Nos daban un tampón al día y en una bolsita teníamos que recoger todos los tampones porque obviamente había que cuidar el medioambiente. Entonces era supercomplejo”, expresó la paisa a la pregunta de cómo hacían con esas cosas que no podían controlar.

Por otra parte, confesó que se limpiaban con las manos y con el agua del mar sus necesidades fisiológicas, Igualmente para mantener un poco limpia la boca usaban cabuyas y arena.