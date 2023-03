“Traidor” le dicen a participante de La isla de los famosos por sucia jugada

Sus compañeros no dudaron en reaccionar ante lo sucedido durante el programa.

“La isla de los famosos”, el reality de supervivencia del canal RCN, está dando mucho de qué hablar. Las polémicas en este concurso están a la orden del día. Cabe recordar que desde la primera semana mucho se habló luego de que varios de sus participantes renunciaran cuando lo más fuerte no había empezado.

Las famosas salieron del reality en los primeros capítulos - Foto: Captura de pantalla

Uno de ellos fue Mateo Carvajal quien aseguró que la producción estaba siendo un poco indolente con los participantes. Otra de las que salió de manera temprana fue Manuela Gómez por cuenta de un ataque de ansiedad. Ahora el que está en el ojo del huracán es Aco Pérez.

Participante de La isla de los famosos - Foto: @aco_perez

La polémica fue nuevamente la protagonista del capítulo que se emitió en la noche de este 14 de marzo. El martes se jugó una de las pruebas de bienestar y fue la tribu Amazonas la que se alzó con la victoria tras obtener un total de 60 monedas. La competencia consistía en que los miembros del equipo debían dirigir una pelota hasta una caja.

Aunque se pensaba que este sería un beneficio para la tribu Amazonas se dio una situación que elevó los ánimos. Resulta que Tatán Mejía le hizo una propuesta a Aco Pérez, quien tiene el liderazgo esta semana. Lo que le dijo el deportista y presentador del programa daba a entender que él quedaría blindado de alguna eliminación en el consejo tribal en el caso de que su equipo fuese el que llegara hasta esa instancia.

Esto significó que algunos de los recursos que logró conseguir el equipo fueron utilizados para que Aco recibiera esta inmunidad. “Mi gasto presupuestal en esta tribu se justifica como hacen muchos políticos, subiéndole el precio a la contratación, entonces lo haré”, fueron las palabras que expresó el actor con las que aceptó la inmunidad. Esto molestó a muchos de los televidentes del programa.

En ese sentido, Aco tendrá un voto extra en el consejo tribal o una inmunidad que deberá ser usada cuando queden seis personas en competencia. El actor se fue por esquivar una posible eliminación y en las redes sociales no dejaron pasar por alto este hecho.

El participante es el líder de la tribu Amazonas - Foto: @aco_perez

“Aco es un tipo calculador y ventajoso; tanto amor y tanta confianza cuando se den cuenta de la que hizo Aco Pérez. A ver, el amor y la unión hasta dónde les llega. Si llegarán a un juicio no en este juego Aco se salvaría, pero en otro juicio más adelante el primero en salir debería ser Aco por desleal“; “Aco ya comenzó a sacar de frente las uñas. Ojo, Amazonas, un mensaje subliminal les acaba de mandar este arrogante”, “Aco Pérez es un mal compañero, compró algo para él con el dinero de los demás. Es pura bulla, Valledupar guarda a tu hijo”, “Ojalá no nos torturen y no veamos a Aco Pérez en ninguna otra producción. Con lo que hemos visto aquí y en “Masterchef Celebrity” nos basta”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en Twitter tras la decisión que tomó el actor.

“Survivor: la isla de los famosos” de cierta manera ha ayudado a que RCN recupere parte del rating que ha perdido en los últimos años. En su semana de estrenó llegó al primer lugar del rating y esto puso a temblar a Caracol quien ha visto sus números en amarillo en las más recientes semanas. Varias de sus producciones no han tenido los resultados que tanto esperaban.

La competencia de supervivencia ocupó el quinto lugar en audiencia este lunes 13 de marzo. El primer lugar lo tuvo “Ana de Nadie” que llegó a marcar 9,31 puntos y esto la ubica en una muy buena posición. El segundo lugar lo tiene “Lady, la vendedora de rosas” que llegó a los 7,35 puntos de audiencia.