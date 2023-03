Wilder Medina, exjugador de Santa Fe, rompió en llanto en ‘Survivor’ tras recordar dura etapa de su vida

Wilder Medina, quien hizo parte de equipos como Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, hoy en día es uno de los participantes del programa ‘Survivor, la isla de los famosos’, una producción del Canal RCN.

En medio de uno de los más recientes capítulos de este reality, Medina hizo una reflexión sobre las segundas oportunidades, a propósito de un caso personal.

Antes de que iniciara la prueba de inmunidad hizo un comentario que, sin duda, sorprendió a más de un televidente que a esa hora observaba ‘Survivor’, al decir: “Jugando al fútbol, le gané a las drogas, al alcohol. Entonces eso me motiva a que puedo ganar”.

La celebración de Wilder Medina luego de anotar el gol que le permitió a Santa Fe avanzar a cuartos de final en la Copa Libertadores. - Foto: Guillermo Torres

Posteriormente, tras obtener por por tercera vez el collar de inmunidad, Medina rompió en llanto al compartir un emotivo mensaje.

”Me acordé de la vida, de los golpes que da la vida, de los errores que cometí y no pude llegar mucho más allá en el fútbol por culpa del alcohol y las drogas, no pude (...) Esas dos cosas (el alcohol y las drogas) estaban acabando con mi vida, con mi familia. Le pido perdón a mis hijos, a mi mamá por no hacerlo en el momento que ellos quisieron que cambiara, pero el tiempo de Dios es perfecto”, agregó Medina en ‘Survivor’.

Asimismo, agradeció a Dios y a su familia por acompañarlo en los duros momentos que ha atravesado.

Wilder Medina en el programa ‘Survivor’. - Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en YouTube: Canal RCN

“Cada triunfo que yo haga en la vida, como lo estoy haciendo acá, se lo voy a dedicar a Dios, a mis hijos y a mi madre, que son personas que han estado ahí, viéndome crecer no como el futbolista, sino como persona. Si me equivoco, vuelvo a empezar (...) Creo en las terceras y cuartas oportunidades”.

Vale recordar que en la producción del Canal RCN, ‘Survivor’, el ganador tiene la posibilidad de llevarse 500 millones de pesos. Sin embargo, a pesar del incentivo económico, ya renunciaron varios rostros de la farándula nacional, mientras que otros han sido eliminados.

“Me gritaban marihuanero”: Wilder Medina mostró su apoyo a Daniel Cataño

En días pasados hubo polémica en el país, luego de que antes de que iniciara el partido entre Deportes Tolima Y Millonarios, un individuo que estaba en una de las tribunas saltó a la grama del estadio Manuel Murillo Toro y, por la espalda, agradeció al jugador Daniel Cataño, del conjunto capitalino.

Tras lo ocurrido, una de las personas que dio su opinión fue el exjugador Wilder Medina, que como Cataño también vistió la camiseta del Tolima.

Medina, quien protagonizó varias polémicas como jugador activo, se pronunció por medio de un video en su cuenta de Instagram y recordó lo que vivió en las canchas cuando lo insultaban por el problema de drogadicción que tuvo.

“No puedo dejar pasar esta situación que sucedió antes de empezar el partido Tolima vs. Millonarios donde un hincha baja de la tribuna y agrede a Cataño. Pienso que esto no puede seguir pasando en ningún estadio de fútbol, mucho menos acá en Colombia”, inició su mensaje.

Daniel Cataño luciendo la camiseta del Tolima y Millonarios. - Foto: Getty Images/Daniel Garzon Herazo/NurPhoto// Captura pantalla transmisión Win Sports.

Lo que pasó con el jugador de Millonarios le hizo “recordar un episodio o varios episodios” que tuvo cuando “salió de control al doping”. “Donde yo llegaba a todos los estadios me gritaban marihuanero, aquí lo tengo pegado, venga fumémonoslo”, recordó el exdelantero.

En su caso, considera que supo manejar “bien todas esas cosas” que le “gritaban y lo que hacía era callar bocas haciendo goles”.

“Cataño reaccionó diferente, pero nadie sabe lo que uno siente, nadie sabe que uno es un ser humano y que duele también esas cosas que pasan. Apoyo a Cataño, porque realmente no fue lo que tenía que pasar de la hinchada del Tolima”, agregó.

Para Wilder Medina, que les griten a los jugadores “está bien, pero que vayan y agredan eso es de verdad muy diferente”.