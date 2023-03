“Tuve cáncer terminal”: participante de ‘La Isla de los famosos’ habló sobre este proceso en su vida

‘Survivor: la isla de los famosos’ ha dado mucho de que hablar en los últimos días. Si bien el reality comenzó con la vara alta cuando se dio su estreno, en las últimas semanas ha venido de capa caída y no ha tenido los mismos números del principio. Ahora tiene una de las competencias más fuertes, pues debe pelearse con ‘El Desafío: The Box’ la audiencia del prime time.

La semana pasada Aco Pérez fue protagonista de una situación que no le cayó muy bien ni a los participantes ni a los televidentes. El actor fue calificado de tramposo, traidor y oportunista luego de que usara el beneficio que se había ganado su grupo a manera personal con el fin de obtener una inmunidad. En las redes sociales le dieron palo y recordaron algunas de sus actuaciones en Masterchef Celebrity cuando era uno de los concursantes.

Aco Pérez, participante de 'La isla de los famosos'. - Foto: @aco_perez

Ya cuando estaba en ese programa, algunos de sus seguidores se sintieron un poco decepcionados, pues lo empezaron a considerar como una persona bastante conflictiva, pese a que varios de los papeles que ha interpretado para la televisión lo hacen ver como una persona completamente diferente. Al parecer, esto no pasa en la vida real y ha dejado ver un lado que no ha sido bien recibido por sus compañeros y televidentes.

El rating de este programa ha venido bajando en las últimas semanas y parece que seguirá así porque ‘El Desafío’ en su semana de estreno marcó 10 puntos y esto es muy bueno para el Canal Caracol que no estaba marcando así de alto desde que se estrenó ‘La Descarga’. Algunos le acuñaron a Marbelle el hecho de no haber tenido los mismos números de los diferentes formatos de ‘La Voz’.

En el programa que se emitió el pasado jueves 23 de marzo, la actriz Margarita Reyes abrió su corazón y le confesó a los demás competidores que había pasado por una fuerte situación de salud que pudo haber puesto su vida en riesgo. La famosa que aparece como antagonista en la serie de Star Plus, ‘El Grito de las Mariposas’, reveló que tuvo un cáncer terminal.

“Mi motivación de estar acá, es demostrarme a mí misma hasta donde puedo llegar, conocerme, saber si soy la persona que creo que soy, mi motivación es mi hijo, terminar un ciclo en mi vida, que quería terminarlo con este juego y quiero irme con una buena experiencia, yo tuve un cáncer terminal, estuve muy mal y se me dio una oportunidad para seguir adelante y estoy viva”, confesó la actriz en medio de las lágrimas que conmovieron no solo a sus compañeros, sino a los televidentes de este programa del canal RCN.

La actriz Margarita Reyes reveló que tuvo un momento muy difícil en su vida. - Foto: @maragara

Sus compañeros se conmovieron con la historia y empatizaron con ella. La actriz reveló que quiere ser ejemplo para otras mujeres y dijo que no estaba dispuesta a irse con una experiencia de sufrimiento del reality show de supervivencia. “Esto es para sentirme orgullosa de mí y si mi cuerpo me trae acá, quiero terminar feliz como he llegado hasta acá, voy a tomar una decisión dependiendo del juego y de mi cuerpo”, complementó la celebridad.

Margarita Reyes en el equipo de las Amazonas. - Foto: Instagram

Ya son varios los capítulos que han impactado a los televidentes de RCN. ‘La isla de los famosos’ la tiene complicada con ‘El Desafío’ como competencia, teniendo en cuenta que este es uno de los programas favoritos de los colombianos y que actualmente está en su edición número 19 con Andrea Serna como presentadora y Gabriela Tafur haciendo contacto directo con cada uno de los participantes de esta nueva temporada.