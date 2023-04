“Le entregué mi confianza”: Sara Uribe cuenta cómo fue estafada por una supuesta amiga

Nadie está exento a ser víctima de una estafa y más viniendo de una persona que no se imagina. Esto fue lo que le ocurrió a una de las personalidades más reconocidas de la farándula nacional, Sara Uribe, que vuelve a llamar la atención de los usuarios en redes sociales.

La modelo decidió abrir su corazón y contar algunos detalles de lo que le pasó con una supuesta amiga, quien la invitó y convenció a realizar una sociedad, pero finalmente, terminó estafada.

Antes de contar el ‘trago’ amargo que vivió, inició diciendo: “Ustedes me preguntan: ¿Cómo haces para estar siempre feliz?, y no, la verdad no siempre estoy feliz, pero pues yo le saco lo positivo a todo”.

La modelo antioqueña es muy activa en las redes sociales. - Foto: Instagram: @sara_uribe

“Cómo les parece, que una vez hice un negocio (...) Yo conocí a una pelada... que —yo soy la mejor en finanzas, yo estudié no sé dónde, vamos a montar el negocio, vamos como socias— toda la vuelta. Le entregué y le deposité mi confianza. Esta pelada contrató a todo su equipo de trabajo, yo confiaba, por confiada me pasa esto... Resulta que falsificaron mis firmas y sacaron un poco de créditos. Cuando yo llegué al país, debía un poco de plata y le debía a muchas personas. Esta pelada buscó a otra persona para falsificar mi firma y hacer créditos”, resaltó la modelo.

No obstante, a pesar de su evidente molestia y decepción mientras contaba la historia, Sara no quiso dar detalles sobre la identidad de la mujer que la perjudicó, ni tampoco quiso ahondar en el tiempo en el que ocurrieron los hechos.

“Esto es un tema legal que yo estoy tratando de llevar hace mucho rato. He tenido mucha tristeza fue porque me entró un dinero y como me lo quitaron por esos embargos que yo tengo de esos préstamos que falsificaron mis firmas, y no fui yo, sentí un dolor tan grande en el corazón..., relató en su video.

De hecho, la ex Protagonista de Nuestra Tele reveló que muchos le advirtieron sobre esta mujer, pero que debido a la confianza que le tenía, e incluso, quien estuvo en su casa y varias veces le prestó su ropa, “creía que era una mujer buena”.

“He llorado porque me duele demasiado, porque fui muy güev*na y me decían mucho: no es de confianza”, concluyó.

La modelo se despachó e hizo una revelación. - Foto: Foto tomada de Instagram @sara_uribe

Por último, Sara destacó que hoy en día sigue viviendo las consecuencias de dicha traición, e incluso, manifestó que ha perdido dinero por causa de lo ocurrido.

Hace unos días, Sara Uribe llamó la atención con una inesperada serie de imágenes en las que comentaba una lamentable situación que vivió con sus pertenencias. La exprotagonista utilizó la cuenta oficial de Instagram para subir historias y revelar que había sido víctima de un robo en la Villa de Aburrá, una zona de Medellín.

“Ayúdenme por favor, es urgente. Me sacaron el bolso del carro en la Villa del Aburrá, me sacaron mis papeles y los del niño, todo. Ayúdenme, doy buena recompensa… Devuélvanme los papeles, ayúdenme, por favor”, escribió en el post de su perfil.

La presentadora hizo la denuncia del robo del que fue víctima en Villa de Aburrá. - Foto: Instagram @sara_uribe

Luego hizo otra publicación donde pedía a quienes encontraran sus pertenencias que se comunicaran con ella y les daría una recompensa.

“Les voy a pedir un favor muy grande a ver si de pronto ustedes me ayudan. Estaba en la casa de una amiga, entré a hacer una diligencia y dejé el carro parqueado, se activa solo con la alarma y demás que en ese momento me abrieron la puerta y me sacaron el bolso con todo. El iPad, la billetera, o sea, con todo. No sé, si me pueden ayudar, se los pido… les doy buena recompensa, sacar esos papeles es un camello ni el berraco”, aseguró.

Ante esto, la modelo paisa contó que su amiga recibió varios mensajes donde le decían que tenían sus documentos y que se los podían devolver, pero con una condición que las dejó sorprendidas. Este internauta les estaba pidiendo fotos de ellas desnudas a cambio de hacer la devolución de los objetos hurtados.

Ante esto, la presentadora se negó rotundamente a acceder y se hizo a la idea de tener que volver a realizar uno a uno los trámites para obtener sus papeles; además, de comprar nuevamente los aparatos tecnológicos que le robaron.

En un reel publicado en su cuenta oficial de Instagram contó que al final la historia tuvo un final feliz, puesto que su hermano la llamó para decirle que una persona había ido hasta su casa a hacerle entrega de todo lo que había perdido, hasta el dinero regresó completo.

“¡Me robaron mis documentos! Y míralo hasta el final. Dios existe 😍”, escribió en su post mientras mostraba cómo se maquillaba.

En medio del video Uribe contó que ella se confió y olvidó ponerle la alarma a su carro y, por tanto, este no quedó asegurado, fue ahí donde aprovecharon para sacar todas sus cosas. Al volver a su casa se le salieron las lágrimas de sentirse impotente y dijo “porque que vengan unos desgraciados y lo roben a uno”.

Para finalizar, Sara contó que la llamada de su hermano la sorprendió porque le devolvieron todo, el iPad, la billetera, el maquillaje, etc. “Muchísimas gracias a todos los que me colaboraron porque de verdad se lucieron en esos mensajes tan bonitos. Yo sé que somos más los buenos y ojalá el hambre y la pobreza en nuestro país no nos lleve a delinquir y a hacer cosas que pueden afectar al prójimo”, sostuvo la modelo.

La paisa se sintió muy afortunada de que esto le haya pasado y que muchas personas hubieran estado ahí con ella, “eso no tiene precio”, puntualizó.