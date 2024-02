¿Se acabó el amor? Alina Lozano y Jim Velásquez confiesan que ya no vivirán juntos

Sin embargo, y aunque solo han pasado poco más de dos meses , la relación no estaría en su mejor momento, o eso cree más de un seguidor de la pareja, luego de que revelaran que no vivirán juntos.

¿Por qué Alina Lozano y Jim Velásquez ya no vivirán juntos?

Según mencionan en la grabación, los motivos por los que no vivirán juntos, es porque Alina tiene un hijo menor de edad aún, por lo que dicen que el apartamento no es suficientemente grande para los tres.

“No puedo vivir aquí con Jim porque tengo una vida propia, la cual incluye a mi hijo, que aún es menor de edad. Este apartamento no es suficiente para los tres, y desorganizar mi vida de esta manera requiere tiempo. Jim no comprende que esta situación no es viable; no puedo salir corriendo de esta manera, ni tampoco puedo permitir que mi hijo viva en un sofá cama”, fueron las palabras de Alina.