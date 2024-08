Se conoce el video que grabó la mamá de Los Patojos días antes de ser hallada muerta en su finca

En la pieza audiovisual, que tiene actualmente más de 7.000 interacciones, se puede apreciar que la mujer interpreta a la administradora de una ferretería que confunde los productos que le piden los clientes. “Yo en mi primer día de trabajo dándola toda para que no me echen”, dice la descripción.

“Yo todavía no lo puedo creer, Dios mío. Qué tristeza, ánimo, muchachos. Mucha fortaleza”; “Premonitorio este material. Mucha fortaleza”; “Que en paz descanse y mucha fortaleza para la familia”; “Doña Yenny, paz en su tumba”; “Los videos sin ellas no serán lo mismo”, fueron algunos comentarios que les dejaron en las últimas publicaciones.

¿Qué se sabe sobre su muerte?

Mediante un conmovedor video, el hijo mayor de la mujer, Andrés Ortiz, se pronunció rápidamente con respecto a lo sucedido y dio a conocer públicamente la noticia de su muerte. “Mi mamá apareció muerta, me acaban de llamar que mi mamá se murió. No sabemos cómo, no sé qué le hicieron”, señaló el joven , visiblemente afectado.

Luego, agregó: “Me acabó de llamar mi hermano para decirme que se había muerto. Mi mamá estaba lo más de contenta ayer. No sé qué pasó todavía, no sé. Lo que sé es que mi mamá se murió. No es mentira, mi mamá se murió. Se me derrumbó todo, ahora sí”.