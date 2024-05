Sebastián Martínez se mostró molesto y reveló cuál es su mayor “pesadilla” en Bogotá: “La estoy pasando mal”

No ha empezado el programa y Catherine Ibargüen ya recibió su primer regaño en ‘Masterchef Celebrity’; ¿Qué hizo?

Actualmente, el actor acumula más de cuatro millones de admiradores en su perfil oficial de Instagram. Todos ellos suelen estar al tanto de sus proyectos y las novedades de su día a día, motivo por el que no pudieron pasar por alto sus más recientes publicaciones en sus historias.

Por este espacio digital, Martínez se mostró molesto y con el carisma que lo caracteriza reveló cuál es su mayor “pesadilla” en Bogotá: “Buenos días, hoy no traigo buenas noticias, uno también tiene que hablar las cosas, uno la pasa mal, la estoy pasando mal”, comentó inicialmente.

Luego, se refirió a un pequeño incidente que vivió en las calles de Bogotá y que, desafortunadamente, le afectó su estado de ánimo: “Me pasé una calle, una calle y me va a costar 20 minutos en un trancón, aparte del trancón que me había aguantado antes. ¡Qué delicia volver a Bogotá!”, agregó, dejando en evidencia que su peor “pesadilla” en la capital colombiana es la congestión vehicular.

“Uno no puede estar de mal genio, uno no puede estar pasando por un mal día, uno no puede estar mal”, expresó, para luego dar otro ejemplo de una acción que podría ser catalogada como “mala” si viene de parte de una personalidad como él. “Si uno está aquí en un problema y lo llaman, ¡Sebastián! -¿Qué pasó?, ya uno es lo peor”, dijo mientras hacía otra corta interpretación de un gesto de molestia, como cualquier otra persona lo haría en un día caótico.