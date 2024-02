Sebastián Yatra se destapó y confesó que no puede durar mucho en una relación porque “le dan ganas de ser infiel”

El colombiano, además de enamorar con letras de canciones como Traicionera y Tacones rojos , se robó la atención de los curiosos de redes sociales con su vida sentimental, la cual se vio rodeada de noticias y publicaciones. El colombiano fue blanco de especulaciones y rumores por vínculos amorosos que sostuvo con colegas como Tini Stoessel y Aitana, quienes ya no están en su presente.

Según se apreció en un video, el paisa concedió una charla a un formato de entretenimiento y estilo de vida, que funcionó como escenario para que los usuarios se percataran de un pensamiento que llevaba el cantante en su interior. La celebridad abrió las puertas de su corazón y soltó unas palabras que no fueron bien vistas por algunos.

“Mi amigo Jesús Quintero decía: ‘Creo en las personas de verdad, en las que no tienen filtros y se quitan la máscara’. Y yo no puedo estar más de acuerdo. Por eso mi primer invitado tenía que ser él, Sebastián Yatra”, dijo Vicky Martín, cuando presentó a su invitado al pódcast.

Sebastián Yatra habló sobre las relaciones largas y la posibilidad de ser infiel

La entrevistadora tocó diversos temas sobre la vida del cantante, preguntándole acerca de sus relaciones, su visión de la vida y la opinión que conservaba de la infidelidad. Este último punto fue el que detonó la confesión del artista, quien aseguró que no podía estar mucho tiempo con alguien, pues llegaba a sentir ganas de ser infiel.

De acuerdo con lo plasmado, Sebastián Yatra mencionó que lo máximo que había durado en un noviazgo había sido un año, pues después le pasaba que dudaba y no sabía como aguantar las ganas de ser infiel con alguien más, a pesar de sentirse completamente enamorado.

“Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que digo si yo tengo una relación de más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien”, mencionó.