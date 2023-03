Shakira: Billboard compara a la colombiana con grandes como Aretha Franklin, Cher y Madonna

Shakira no deja de dar buenas noticias. Recientemente, se conoció que la estrella colombiana guarda algo en común con legendarias artistas como Tina Turner, Aretha Franklin, Cher, Madonna y Beyoncé: sumar múltiples hits top 10 en el Billboard Hot 100, teniendo más de 40 años. Como si fuera poco, es la única artista femenina no estadounidense en alcanzar ese logro.

La barranquillera, además, presentó la BZRP Music Sessions #53, que grabó junto al argentino Bizarrap, en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas más populares de la cadena NBC.

Es que el nombre de Shakira volvió a lo más alto de la industria musical y no ha dejado de ser tendencia mundial desde que, a principios de 2023, publicó su colaboración junto a Bizarrap, canción que suma cerca de 400 millones de reproducciones solo en YouTube. En Spotify las cifras son también halagadoras, esta vez por TQG, su colaboración con Karol G, que en el Top 50 Global de esta plataforma se ha mantenido, desde su lanzamiento, en los primeros dos lugares, sumando 7,4 millones de reproducciones.

Un colombiano de película

Roberto Urbina, actor - Foto: Foto: Josefina Santos

El actor colombiano Roberto Urbina es el protagonista de una importante película que se presentará este lunes 13 de marzo en Estados Unidos. Se trata de Deadland, una historia que nace en medio de la creciente y dolorosa ola migratoria que se vive en los últimos años hacia Estados Unidos, en la que países, principalmente centroamericanos, han expulsado a millones de personas.

Dirigida por Lance Larson, Urbina interpreta el papel de Angel Waters, un agente fronterizo que, como parte de su trabajo diario evitando la migración ilegal, un día se ve frente a una aprehensión de rutina que lo perseguirá para siempre.

La película anglo fue seleccionada en la competencia oficial de Festival South by Southwest (SXSW), uno de los más importantes del país, que se realiza en Austin, Texas, del 10 al 19 marzo de este año.

Urbina es un actor y músico bogotano que comenzó su carrera en cine en Bolivia y que ha desarrollado varios de sus personajes en producciones de Estados Unidos. En Colombia y Latinoamérica es recordado por sus actuaciones en Loco por vos, Metástasis, Hacia la oscuridad, Tarde lo conocí y Pocha.

Un esperado final

The Last Of Us serie de HBO basada en un videojuego - Foto: HBO

La serie inspirada en el videojuego The Last of Us llega a su final de temporada este domingo en HBO, de la mano de Joel Miller (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), quienes protagonizan un viaje de supervivencia que garantizará la salvación para la humanidad ante la propagación mundial del virus Cordyceps, que convierte a las personas en caníbales y les provoca una mutación física.

La historia postapocalíptica sigue la travesía por un Estados Unidos completamente devastado con la misión de encontrar a una líder del grupo rebelde Las Luciérnagas, que le encargó a Joel trasladar a la adolescente hasta un lugar seguro tras descubrirse su inmunidad.

Y cuando ambos tengan el esperado encuentro, podrían tomar caminos separados. En un momento de la serie, Joel confiesa que le encantaría tener una vida tranquila en una granja, mientras que a Ellie le interesa más ir al espacio y ser una astronauta como Sally Ride. Muchos fanáticos se preguntan: ¿será posible que los dos sigan adelante juntos después de todo?

“Una mujer diez”

Julio Iglesias estuvo casado con Isabel Preysler desde 1971 hasta 1978, un matrimonio del que nacieron Chábeli Iglesias, Julio Iglesias Jr. y Enrique Iglesias. - Foto: EFE/¡Hola!

La turbulenta y malograda historia de amor entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa no para de dar episodios llamativos. Esta semana, en una entrevista que le concedió a la revista ¡Hola!, el cantante Julio Iglesias, primer marido de la socialité filipina, sorpresivamente salió en su defensa y se deshizo en elogios para su exmujer, a quien califica como “ejemplar y cariñosa” como madre, así como “un diez” como mujer.

Para Iglesias, la situación por la que atraviesa Preysler es “injusta”, fruto de “represalias contra el éxito que ha tenido en su vida”, dice. “Siempre tendrá mi apoyo y hoy no iba a ser menos, y lo hago públicamente”, agregó.

También habló sobre el nobel peruano, a quien critica por no haber sabido “actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor” durante su relación. “El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear”, dijo Iglesias.

Karol G en Billboard

Karol G. (Photo by Ethan Miller/Getty Images) - Foto: Getty Images

“Antes de Shakira, y en menor medida antes de ella, Carlos Vives, los artistas colombianos no eran escuchados internacionalmente. Entonces, tener un número uno de un artista nacido y criado en un país suramericano, y cuya presencia en nuestras listas es relativamente reciente, es realmente innovador desde el punto de vista cultural”.

Con estas palabras, la revista Billboard, en su versión estadounidense, elogia el logro alcanzado por Karol G tras el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Mañana será bonito. La publicación, una suerte de biblia de la industria musical, detalla cómo se cocinó el histórico debut de la Bichota en el que es considerado el mayor listado de la música en todo el mundo.

Y destaca que este trabajo discográfico “debuta en la cima del Billboard 200, con 94.000 unidades de álbumes equivalentes, lo que lo convierte en el primer álbum completamente en español de una artista femenina (o de un artista colombiano) en alcanzar la cima de la lista”.

A esto se suma, dice la publicación, “el hecho de que Karol G sea una mujer cuya base de fans sea mayoritariamente femenina, lo que también es innovador. Muestra que el mundo está listo para un tipo diferente de superestrella, una que adopta un tipo diferente de estética y mensaje. Karol G es colombiana de cabo a rabo, y el hecho de que el mundo la haya abrazado indica que la gente está mucho más abierta que nunca a la diversidad si la música la apoya”.

El conejo está enamorado

Bad Bunny actúa en el escenario durante la 65ª entrega de los Premios Grammy 2023 en Crypto.com Arena. Foto: Getty Images - Emma McIntyre. - Foto: Getty Images

Está confirmado: Bad Bunny y Kendall Jenner viven por estos días un apasionado romance. La pareja ha sido vista, abrazándose de manera amorosa y dándose un romántico beso en unas fotos publicadas por el portal especializado en entretenimiento TMZ.

Los rumores de que el reguetonero puertorriqueño, de 28 años, y la modelo y empresaria estadounidense, de 27, vivían una historia de amor surgieron después de ser vistos besándose en una discoteca en Los Ángeles.

Además, recientemente cenaron junto a un grupo de amigos, incluyendo a Kylie Jenner, hermana de Kendall, en un restaurante de West Hollywood.

El artista urbano, reciente ganador del Grammy Anglo, y quien en diciembre pasado había anunciado que se retirará temporalmente de la música después de culminar su gira internacional World Hottest Tour, parece que ahora tendrá tiempo de sobra para dedicárselo a la hermosa celebridad.