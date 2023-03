¿El viaje terminó? Revelan imágenes del capítulo final de la serie ‘The last of Us’

El próximo domingo 12 de marzo se estrena el capítulo 9 de The Last of Us y con ello los fans que han seguido de cerca todos los eventos que han ocurrido en la serie podrán conocer lo que ocurrirá en el final de la primera temporada de la exitosa producción de HBO.

El octavo episodio fue sin duda uno de los puntos más oscuros de toda la historia, pues mostró qué tan despiadadas pueden ser algunas personas cuando intentan mantener el control de una comunidad. Además, se reveló que Ellie ha dejado de ser una niña y que ahora es capaz de cualquier cosa para sobrevivir a una situación crítica.

Ellie ha quedado completamente marcada y devastada por lo que tuvo que hacer para escapar de un poblado que era habitado por canivales, ahora la joven se ha convertido una superviviente fría y calculadora. Mientras tanto, Joel demostró que su compañera se ha convertido en una persona muy importante en su vida y que no está dispuesto a perder ese vínculo.

Ahora, miles de fans esperan con ansias poder ver lo que ocurrirá con la pareja para el final de la primera temporada de la serie y por ello los creadores de la superproducción han revelado un breve adelanto de lo que ocurrirá en el noveno episodio.

Según las nuevas imágenes que ha revelado HBO, Joel y Ellie enfrentarán un duro desafío para poder llegar a su destino y así poder analizar si ella puede ser la clave para generar una cura contra la infección que casi acaba a la humanidad. Sin embargo, puede que las cosas tomen un giro inesperado en el momento final.

Hora y fecha del estreno del capítulo 9 de The Last of Us

El séptimo episodio de la serie será estrenado el próximo domingo 12 de marzo de 2023 a las nueve de la noche, hora Colombia.

Estados Unidos: 9:00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Perú: 9:00 p. m.

Guatemala: 8.00 p. m.

Honduras: 8.00 p. m.

El Salvador: 8.00 p. m.

Nicaragua: 8.00 p. m.

Costa Rica: 8.00 p. m.

Panamá: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

República Dominicana: 10.00 p. m.

Puerto Rico: 10.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

The Last of Us tendrá segunda temporada

Gracias al éxito y la crítica que ha tenido The Last of Us, serie producida por HBO, sus creadores han confirmado que la producción contará con una segunda temporada, por lo tanto, la historia de Joel y Elie tendrá una continuación.

Cabe recordar que esta serie, basada en el aclamado videojuego exclusivo para PlayStation, se logró convertir en un fenómeno en las redes sociales y durante el día del estreno de su primer capítulo la plataforma de HBO Max registró una cifra récord de usuarios conectados.

“Me siento humilde, honrado y francamente muy emocionado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble reparto y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas”, declaró a la prensa Neil Druckmann, productor ejecutivo de la serie.

“¡Ahora tenemos el absoluto placer de poder hacerlo de nuevo con la segunda temporada! En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!”, agregó Druckmann.

Cabe recordar que hasta que no se conozcan los eventos que ocurrirán en el episodio de final de temporada, aún se desconoce en qué punto de la historia iniciaría la segunda temporada, y si en ella se incorporarían todos elementos narrativos vistos en el videojuego ‘The Last of Us Part 2′.