Shakira empezó a seguir en TikTok a mejor amigo de Piqué y el exfutbolista lanzó al aire fuerte madrazo

Se trata de Ibai Llanos , reconocido influenciador y streamer español, quien no ocultó su sorpresa ante esta “extraña” acción de la artista colombiana. Asimismo, aseguró esta semana en la Kings League que no entendía por qué lo había hecho.

El madrileño, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que lo había dejado bastante impactado que la intérprete de Acróstico lo siguiera en esa popular aplicación, pues no para él no era algo normal.

“Lo de que Shakira me haya seguido en TikTok, qué sentido tiene. ¿Qué sentido tiene? Porque solo sigue a 60 personas. Es que me ha abierto la cabeza, me ha impactado ”, precisó en el espacio digital.

“Os dais cuenta, luego decis lo de ritmo, ritmo, ritmo. Venga ‘check’, vamos a ver, que es que no tiene nada que ver. Romero ahora no te está metiendo la bronca, pero es de meterte una de manual, y es que no tiene que ver el tema que has sacado. Es que no tiene puto sentido”, manifestó el catalán en vivo.