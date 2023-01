Shakira no es la única que factura, estos son los famosos que monetizaron la tusa también

El amor va acompañado -muchas veces- de dolor, engaños, infidelidades y rupturas, después de un tiempo en el que todo parece marchar viento en popa, por alguna razón los rompimientos aparecen en escena y es ahí cuando salen a relucir los corazones rotos y las tusas o despecho.

En ese sentido, el hecho de terminar una relación puede deberse a muchos factores, para algunos puede ser la distancia, objetivos y proyectos de vida diferentes, tal vez celos, creencias distintas, infidelidad, violencia, intromisión de alguna de las familias, o la opinión de terceros, entre muchas otras.

Es ahí cuando empiezan a aparecer conductas diferentes, pues no todas las personas asimilan o superan una tusa de la misma manera, ya que algunos lloran, otros se van de fiesta, otros empiezan a hacer ejercicio para mejorar su aspecto físico, y también hay artistas que desahogan sus penas con sus producciones, bien sean cinematográficas, fotográficas, gráficas, y también musicales, como lo ha hecho la reconocida colombiana, Shakira.

Shakira y Bizarrap. - Foto: Sony Music

La barranquillera se unió con el argentino Bizarrap, quien con algunos beats logró sacarla del estadio, mientras que Shakira iba desahogándose verso a verso y despachándose contra su expareja, Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía.

El llamado ‘Sol de México’, Luis Miguel, fue otro de aquellos que, de su dolorosa tusa, hizo una canción y puso a producir su talento, acompañado de un gran sentimiento en su canción Culpable o no. Al parecer la canción fue escrita cuando el cantante tenía 17 años y se enamoró de Mariana Yazbeck, una fotógrafa, que, según se cree, le fue infiel con el director de cine Alejandro González Iñárritu, de acuerdo con As de México.

Maluma tampoco se queda atrás, al parecer su canción Hawái, lanzada el 29 de julio del 2020, era una indirecta para su exnovia Natalia Barulich, debido a que, aunque nunca se confirmó, ella estuvo con el futbolista brasilero Neymar Jr, mientras era novia del paisa.

Modelo confiesa a qué huele Maluma y las redes explotan - Foto: Cuenta de Instagram @maluma

Algunos de sus versos rezan: Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo, bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue pa’ darme celos [...].

Otra de las grandes artistas que no se quedó callada es Adele, quien generalmente compone sus canciones y tiene varios éxitos que cuentan varias historias de amor y rupturas, dejando ver cómo se sentía la británica en muchos de los puntos neurálgicos de su vida.

Es así como es posible encontrar canciones como Rollin in the deep, Turning tables, Water Under the Bridge, All i ask, entre muchas otras que tienen frases como: Las cicatrices de tu amor me dejan sin aliento, no puedo evitar sentir que podríamos haberlo tenido todo (vas a desearlo); Sé que no hay mañana, todo lo que pido es si esta es mi última noche contigo, abrázame como si fuera más que una amiga, dame un recuerdo que pueda usar.

Katy Perry en New York City. (Photo by James Devaney/GC Images) - Foto: GC Images

Por su parte, Katy Perry no se quedó atrás con la tusa y a sus exnovios les dedicó éxitos como Hot and Cold, You’re so gay, Ghost, Wide Awakey Circle the drain, en los que suenan versos así: Sí, estaba en la oscuridad, estaba cayendo fuerte, con el corazón abierto, estoy completamente despierta.

Finalmente, en el panorama aparece Justin Timberlake, quien tras romper con Britney Spears, una relación que duró 3 años, él le compuso Cry me a river, pues según se rumora, fue la llamada ‘princesita del Pop’, la que le fue infiel an también actor.