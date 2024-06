Shakira toma decisión urgente tras enfermedad de su padre, ¿volvió a Colombia?

La cantante colombiana estaría de regreso en Colombia para estar pendiente de su padre

El padre de Shakira ha estado varias veces en cuidados intensivos debido a sus recurrentes complicaciones de salud

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, dijo para el medio de comunicación de entretenimiento.