“Siempre la muerte persiguiéndome”: así fue la última vez que la Gorda Fabiola salió en ‘Sábados felices’

Curiosamente, aquel día habló de los quebrantos de salud que venía sufriendo y que la mantuvieron por largos periodos alejada de las cámaras. “ Solamente pido que este año no te vayas a ensañar con mi salud. Por Dios, que me vaya bien. Siempre la pelona persiguiéndome a mí, la muerte. Con tanta gente que hay por ahí”, dijo en tono de broma.

Polilla contó que llevaban hasta entonces cuatro años luchando por la recuperación completa de Fabiola. “Cuatro infartos, me hicieron revascularización, cuatro puentes en el corazón… Menos mal que me los hizo el doctor Maldonado, porque donde me los hagan los Nule me jodo”, agregó con su tradicional sentido del humor.