Silvestre Dangond se sinceró sobre sus planes a futuro en la música: “Me estoy preparando para decir adiós”

Silvestre Dangond se sinceró sobre su retiro de la música

El intérprete no se guardó nada para responderle a sus críticos. | Foto: Instagram: Silvestre Dangond

“Desde que dejé las redes me siento muy tranquilo, siento que perdía mucho tiempo, ahora escribo más canciones y dedico más tiempo a otras cosas”, dijo. Además, destacó que tuvo la oportunidad de ir a diferentes conciertos de otros artistas como Bruno Mars y Beyoncé.

Sobre su colaboración con Vives, el intérprete de Las locuras mías señaló que era uno de los proyectos que más esperaban sus fans desde hace varis años atrás y, pese a que no dio mayores detalles sobre su canción o fecha de lanzamiento, aceptó que fue “muy feliz, por lo que pasó en el estudio”, describiendo esta experiencia como algo “mágico”.

Por otro lado, aunque confesó estar viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, afirmó que “me estoy preparando para decir adiós”, ya que, según su perspectiva, no volvería a tomarse otro descanso de los escenarios en esta etapa de su vida, pues considera que llegará el momento para retirarse de la música y dedicarse de lleno a ser empresario.

“Si yo empezara a hacer cosas por complacer a las disqueras o a los empresarios, empieza el fracaso. He hecho lo que me da la gana. No necesito más niveles, necesito complacer a mi gente”, precisó.