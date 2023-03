Sin filtros: así fue el comentario de ‘Jhovanoty’ que molestó a sus presentadores en ‘Día a Día’

Día a día se ha consolidado como uno de los programas matutinos favoritos por los colombianos, del canal Caracol, ya que no solo ha albergado a importantes figuras de la farándula nacional e internacional haciendo el papel de presentadores, como María Cecilia Botero, Mabel Cartagena, Agmeth Escaf, Mónica Rodríguez, Mauricio Vélez y César Escola, entre otros, tampoco han perdido su ideal de entretener e informar cada mañana tras la primera emisión del noticiero.

Con el paso de los años, han surgido varios cambios en torno al rediseño del logo e incluso nuevas propuestas periodísticas para los presentadores Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas, Carlos Calero y Catalina Gómez (siendo la que más ha durado en el programa), quienes están en la actualidad en el set de grabación.

Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, presentadores programa "Día a Día" - Foto: Cuenta de Instagram @apuntesdecata

A ellos se sumó un nuevo rostro que verán los miles de colombianos en las mañanas en el programa matutino. Se trata del reconocido humorista huilense, Jhovanoty, quien acompañaba a los oyentes de la emisora bogotana Tropicana y entretenía con sus graciosas imitaciones.

Durante la emisión del 29 de marzo, uno de los temas a tratar y generó todo tipo de comentarios y reacciones en el set de Día a Día fue sobre un video que circula en las redes sociales donde quedaron captados dos ciudadanos extranjeros que se pasearon desnudos por las calles del municipio de Guatapé, ubicado en el oriente del departamento de Antioquia y uno de los sitios más concurridos del país.

El primero en dar su opinión fue Jhovanoty, quien decidió no solo reírse de la situación, sino que, además, manifestó que no consideraba inadecuado e incorrecto lo que había ocurrido en Antioquia, por el contrario, opinó y sugirió que este hecho debería “ocurrir” más seguido y en otros escenarios.

Pareja de extranjeros fue grabada mientras corrían desnudos en Guatapé - Foto: Twitter @BLUAntioquia

Ante los comentarios del humorista huilense, los presentadores y compañeros de set no dudaron en reaccionar ante sus comentarios y la situación que ocurrió en la zona urbana de Guatapé.

La primera en intervenir antes las ‘incómodas’ declaraciones fue Catalina Gómez, que aunque en un principio le ocasionó, después señaló: “Pero, Jhovanoty aquí en Bogotá también hace mucho frío”. Después habló Iván Lalinde al respecto con el fin de no alargar más el tema: “La gente está loca”, indicando que no sería la primera situación que se presenta en Anquioquia.

Carlos Caleró también agregó: “Qué mejor busquen una playa nudista”.

Por último, el comediante replicó los comentarios de los presentadores del matutino alegando que, “En la tarde-noche que niños va a ver a esa hora”, a lo que Carolina Cruz le respondió que hay sitios para todo y más para situaciones al respecto.

¿Qué pasó con los extranjeros que se pasearon desnudos por las calles de Guatapé?

Los dos se tomaron de las manos y corrieron por la zona urbana en medio de risas. Las miradas de los demás turistas se fijaron sobre ellos que lo vieron como una novedad y chiste. Pero el malestar sí caló con intensidad entre los habitantes del pueblo.

Así lo manifestó el alcalde Juan Sebastián Pérez. Una vez se conocieron las imágenes, la Policía Nacional activó el protocolo de reacción inmediata para identificar a los protagonistas de la situación, dado que no los vieron cuando estaban en acción.

Las cámaras de seguridad del sector y el testimonio de los testigos permitió ubicarlos. La fuerza pública impuso las sanciones y amonestaciones. También Migración Colombia fue advertida de la situación para que tome los correctivos que encuentre necesarios.

Imagen de referencia de la zona urbana de Guatapé. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Guatapé.

“No aceptamos que nuestro municipio sea irrespetado por personas que realizan actos que afectan la convivencia y tranquilidad del municipio. Rechazamos cualquier acto que afecte la imagen y convivencia de nuestro paraíso”, manifestó el mandatario local.

Los extranjeros también rompieron el silencio. Una vez fueron sorprendidos por las autoridades y se avanzó en la explicación del proceso sancionatorio, emitieron una comunicación donde pidieron disculpas y explicaron las razones de la actuación.

Empezaron diciendo que habían consumido mucho licor y no tenían conciencia sobre lo que estaban haciendo. Ahora bien, aclararon que no sabían que en Colombia no podían circular desnudos por las avenidas, tal como está avalado en otros lugares del mundo.

“Disculpa, Guatapé. Quería decir lo siento. Lo hice inconsciente y lo entiendo ahora. No sabía que no podía hacer eso, pero entiendo que no es mi país, es su país y quiero tener respeto por su país que es tan amable. Queremos regresar”, agregó la mujer.