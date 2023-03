Polémica en Antioquia: extranjeros se pasearon desnudos por las calles de Guatapé

En un video que circula en las redes sociales quedaron captados dos ciudadanos extranjeros que se pasearon desnudos por las calles del municipio de Guatapé, ubicado en el oriente del departamento de Antioquia y uno de los sitios más concurridos del país.

Los dos se tomaron de las manos y corrieron por la zona urbana en medio de risas. Las miradas de los demás turistas se fijaron sobre ellos que lo vieron como una novedad y chiste. Pero el malestar sí caló con intensidad entre los habitantes del pueblo.

Así lo manifestó el alcalde Juan Sebastián Pérez. Una vez se conocieron las imágenes, la Policía Nacional activó el protocolo de reacción inmediata para identificar a los protagonistas de la situación dado que no los vieron cuando estaban en acción.

Las cámaras de seguridad del sector y el testimonio de los testigos permitió ubicarlos. La fuerza pública impuso las sanciones y amonestaciones. También Migración Colombia fue advertida de la situación para que tome los correctivos que encuentre necesarios.

Personas protagonizan polémica escena en Guatapé. - Foto: Fragmento de video publicado por Denuncias Antioquia.

“No aceptamos que nuestro municipio sea irrespetado por personas que realizan actos que afectan la convivencia y tranquilidad del municipio. Rechazamos cualquier acto que afecte la imagen y convivencia de nuestro paraíso”, manifestó el mandatario local.

Los extranjeros también rompieron el silencio. Una vez fueron sorprendidos por las autoridades y se avanzó en la explicación del proceso sancionatorio, emitieron una comunicación donde pidieron disculpas y explicaron las razones de la actuación.

Empezaron diciendo que habían consumido mucho licor y no tenían conciencia sobre lo que estaban haciendo. Ahora bien, aclararon que no sabían que en Colombia no podían circular desnudos por las avenidas, tal como está avalado en otros lugares del mundo.

“Disculpa, Guatapé. Quería decir lo siento. Lo hice inconsciente y lo entiendo ahora. No sabía que no podía hacer eso, pero entiendo que no es mi país, es su país y quiero tener respeto por su país que es tan amable. Queremos regresar”, agregó la mujer.

Guatapé - Foto: Getty Images

No es la primera vez que se reporta este caso en Antioquia. Recientemente, mientras caía un fuerte aguacero en el municipio de Jericó, un hombre no tuvo inconvenientes en correr desnudo cerca de la iglesia de esa población y los alrededores del parque principal.

Inmediatamente, las autoridades fueron informadas sobre lo que estaba aconteciendo con este ciudadano extranjero, por lo que fue interceptado y sancionado con un comparendo por exhibicionismo, razón por la que deberá cancelar una multa antes de abandonar el país.

Aseguraron que, una vez fue llevado a la estación de Policía de Jericó, el extranjero le manifestó a los uniformados que él no tenía intención alguna de alterar la tranquilidad de los habitantes de esa población y que, tan solo, estaba actuando de acuerdo a una supuesta costumbre de Suecia, donde dijo algunos ciudadanos salen a correr desnudos cuando está lloviendo.

Aunque la Corte Constitucional dijo que salir desnudo a la calle y exhibir los órganos genitales en público ya no podrá ser penalizado ni sancionado por la Policía Nacional, luego de que las autoridades tuvieran la potestad de ponerle freno a esta conducta.

Piedra de El Peñol. Imagen de referencia. - Foto: Getty Images

Pero sí hay límites. La Sala Plena dijo que solo podrá ser castigada con la Constitución la conducta de exhibicionismo cuando se expongan los órganos genitales con el propósito de generar acoso o algún tipo de violencia sexual contra las personas en el espacio público.

Así las cosas, si un ciudadano sale sin ropa a caminar, protestar o cualquier tipo de expresión que no esté relacionada con conductas irregulares, la fuerza pública no tendrá la oportunidad de imponer la multa de seis salarios mínimos legales vigentes, como se hacía antes.