Song Joong-Ki, el famoso actor coreano que estuvo en Bogotá grabando una película que se estrenará este 2024

De acuerdo con el sitio Dorama Lovers, se graduó de la Sungkyunkwan University, donde estudió Administración de Empresas, pero la actuación realmente siempre fue su más grande pasión. Por esta razón, debutó en 2008 y, a partir de ese momento, empezó a demostrar su talento en importantes comedias románticas, dramas históricos, series de misterio y otro tipo de películas como Bogotá: City of the Lost.

Dicho proyecto se anunció en 2019, pero finalmente se estrenará este 2024, según dio a conocer Plus M Entertainment a través de sus redes sociales. Esto debido a que las grabaciones de la producción se vieron afectadas por la pandemia del coronavirus, razón por el que se vieron obligados a hacer una pausa en el camino.

Aunque todavía no hay una fecha exacta de estreno de esta película, sí se confirmó que será este 2024 cuando saldrá a la luz, con un elenco y una historia que promete causar furor entre los amantes de este tipo de producciones.