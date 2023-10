“Soy una damnificada”: Martha Isabel Bolaños rompió el silencio tras no estar en la nueva temporada de ‘Betty, la fea’

Sin embargo, el 2023 fue el escenario para darle una mala noticia a los fanáticos de Martha Isabel Bolaños, pues en la producción de la tercera entrega de la historia no fue incluida. La celebridad no entró en el elenco y su papel no se tuvo en cuenta para construir los hilos de la trama.

Pese a que esta información fue confirmada tiempo atrás al comentarse que Paula Peña (intérprete de Sofía) no regresaría a Colombia para las grabaciones, la actriz no se había pronunciado al respecto. La exparticipante de MasterChef Celebrity rompió el silencio recientemente y fue contundente con su respuesta ante la incertidumbre del público.

Martha Isabel Bolaños habló sobre su ausencia en ‘Betty, la fea 3′

Según detalló el medio, Martha Isabel Bolaños comentó que no había recibido ninguna llamada sobre la producción, por lo que por ahora estaba “damnificada”. Aunque todo era muy incierto, por ahora era claro que no integraría el elenco y quedaba en el aire el futuro de este trabajo.

“ Por ahora no he sido convocada, pero nunca se sabe, por ahora soy una damnificada ”, citó Infobae .

No obstante, la artista fue clara en que no se sentía mal por lo que pasó, pues hizo un trabajo personal para asimilar la idea y así llevar todo mejor. En una ocasión estuvo en el canal RCN y pasó a saludar a sus colegas, deseándoles lo mejor.

“No me dio tusa porque yo lo supe desde hace un año y lo asimilé y ahora que empezaron a grabar, pues nada, fui, estuve en el canal y los saludé, estaban todos, fue muy lindo verlos, pero no, mira que no, estoy tranquila”, concluyó, reafirmando su vínculo emocional con sus excompañeros y amigos de la telenovela.