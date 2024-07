La sorprendente vida del editor más importante de Wikipedia

Durante el día, Steven Pruitt trabaja como cualquier otro ciudadano: madruga, va a la oficina, le responde a su jefe, entrega informes y tiene que cumplir un horario. Pero en la noche y durante los fines de semana, cuando está en su casa y se sienta frente a su computador, es otra persona. Todo un personaje legendario, una celebridad en el mundo del internet.

La razón: este texano de 35 años, conocido en la web como Ser Amantio di Nicolao, un personaje de su ópera favorita, dedica casi todo su tiempo libre a crear, editar y actualizar el contenido de Wikipedia, la enciclopedia online gratuita más grande del mundo.

Lo hace con tanta dedicación que ya es el editor número uno de la plataforma. Sus cifras impresionan: en 13 años ha escrito unos 31.000 artículos y ha editado o actualizado otros 3 millones. Para ponerlo de otra forma: un tercio del contenido de la enciclopedia en inglés ha pasado por sus manos. Se trata de una responsabilidad inmensa, teniendo en cuenta que Wikipedia recibe cerca de 35 millones de visitas al día. La consultan desde estudiantes de colegio hasta investigadores, que muchas veces confían ciegamente en su contenido.

Solo por eso la revista Time incluyó a este hombre que aún vive con sus padres, y tiene un trabajo promedio en la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, en el listado de las 25 personas más influyentes de internet. Allí aparece junto a personalidades como Donald Trump; J. K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter; y Kim Kardashian, la celebridad por excelencia en la era de las redes sociales.

Pero más allá de ese reconocimiento y de otras menciones en medios estadounidenses, Pruitt no recibe remuneración económica por su labor en este proyecto colaborativo. Lo hace porque le encanta la filosofía de la enciclopedia: un sitio gratuito y abierto al público, en el que cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, puede agregar información y actualizar el contenido. Esa noción de conocimiento compartido lo emociona. “La idea de que todo sea gratis me fascina –le dijo hace poco al noticiero de CBS–. Mi madre creció en la Unión Soviética, así que soy muy consciente de lo que puede significar tener información disponible para todos”.

Su madre, Alla, una judía nacida en Rusia, pudo emigrar a Estados Unidos en 1979, cuando el entonces presidente Jimmy Carter logró un acuerdo con los soviéticos para permitir a los rusos de ascendencia judía dejar el país para reunirse con sus seres queridos. Su padre, Donald, enseñaba ruso en la base aérea de Lackland, en San Antonio, Texas. Ambos se conocieron en ese lugar, se casaron y, cuando Steven ya tenía 5 años, se mudaron al norte de Virginia.

Desde su infancia le encantaban la lectura, la música y el conocimiento. Prefería sentarse a leer los libros de Agatha Christie antes que salir a jugar. Lo que muchos llamarían un ñoño. Por eso no tuvo muchos amigos de su edad. Tampoco tenía hermanos ni primos cercanos, por lo que se la pasaba con sus padres, que lo llevaban a museos, conciertos de ópera y recitales de música clásica. Así aprendió a relacionarse con adultos y desde pequeño, como cuenta su madre, “se sintió más cómodo hablando con gente grande”.

Más adelante, entró a estudiar historia del arte en la Universidad William & Mary, una de las más antiguas de Estados Unidos. Sus compañeros cuentan que le apasionaba compartir su saber y que, cuando descubría algo nuevo, siempre intentaba que todo el mundo lo supiera también y sintiera su misma emoción. Por eso, cuando le contaron acerca de Wikipedia, que para ese entonces llevaba unos cuatro años funcionando, quedó obnubilado.

En 2005 escribió su primer artículo para la plataforma sobre uno de sus antepasados: Peter Francisco, un estadounidense de origen portugués que participó en la guerra por la independencia de su país. Luego, comenzó a redactar sobre otros personajes y lugares importantes de la historia de Virginia, el estado en el que vive. El tema lo apasiona y siente que hay muy poca información al respecto. Por eso, su artículo favorito habla de la iglesia Pohick, la de su comunidad, pues cuando lo leyó por primera vez no tenía más de cinco líneas, y ahora es uno de las más completos, con referencias históricas, planos y mapas.

A partir de entonces no ha parado. Todos los días dedica unas tres o cuatro horas a buscar fuentes, investigar y desarrollar el contenido. No lo hace a la ligera: utiliza libros, biografías e indaga sobre personajes que normalmente están en la nebulosa. “Siempre me pregunto a quién podemos sacar de las bibliotecas para meterlo a Wikipedia, para volverlo accesible al público del mundo –le dijo al periódico de su universidad, que le hizo un reportaje cuando Time lo incluyó en su listado–. Estamos definiendo el mayor canon de conocimiento en el mundo. Somos un grupo de personas, fanáticos de internet, que queremos rediseñar ese canon”.

Incluso, cuando toma vacaciones y viaja por distintas partes del planeta, toma fotos de lugares históricos o icónicos, o se lleva folletos e información de los museos que visita, con el fin de actualizar el contenido de la enciclopedia. Con el tiempo, además, comenzó a utilizar un editor especial, una especie de bot (como llaman en internet a los robots) que le permite corregir varios artículos a la vez y le ha facilitado su trabajo.

Por esa dedicación, en poco tiempo llegó a ser uno de los 500 administradores de Wikipedia y hoy tiene el poder de borrar páginas completas o eliminar a los usuarios que escriben mentiras. Lo siente como su responsabilidad, pues muchas veces en la plataforma se ha colado información falsa, chistes o exageraciones.

Los encargados de Wikipedia también le han encargado varias misiones especiales. Se siente orgulloso, sobre todo, del proyecto Mujeres en Rojo, que busca acabar el desequilibrio entre hombres y mujeres, pues en la enciclopedia hay mucho menos contenido sobre ellas. Desde entonces, se ha dedicado a buscar mujeres influyentes para escribir sus artículos o actualizar su información, y gracias a él ya hay 600 biografías nuevas.

Así, ha logrado materializar su ideal: que el conocimiento salga de los libros o de los estantes de las bibliotecas y llegue a internet para que cualquier persona pueda encontrarlo con solo un clic. Se trata de un trabajo muy pertinente para esta época, pues, como explicó la revista Time al incluirlo dentro de los personajes más influyentes de internet, “Pruitt ha emergido como uno de los grandes guardianes de la verdad y de los hechos en una era definida por las ‘fake news’ y la manipulación”.