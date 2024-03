“Suelta el ego”: Miguel Melfi confrontó a Nataly Umaña en ‘La Casa de los Famosos’

“Para qué seguir intentándolo y darle cuerda a algo que ya no da más cuerda. Tú me dices a mí que quieres seguir, pero yo te digo que no me estoy sintiendo cómodo. Yo no me avergüenzo de haberme sentido así. Te digo, suelta el ego, deja el ego a un lado”, le mencionó Melfi a Umaña.