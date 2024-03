¿Sorprendidos en momento íntimo? Pantera paró en seco a Nataly Umaña y Melfi; les pidió respeto

Para toda la audiencia este ha sido el momento más álgido del reality. Si bien la mayoría de los famosos creían que existía algún tipo de acuerdo entre la pareja cuando vieron el acercamiento con Melfi, fue la actriz quien dejó sorprendido a más de uno tanto dentro como fuera de la casa cuando ante cámaras reveló que no estaba en el mejor momento de su matrimonio y que ya no se sentía igual.

En La casa de los famosos Colombia, el jefe se encargó de anunciar una nueva modalidad: congelados, en la que un familiar de cada famoso ingresa a la casa para llevarle detalles y hablarle. El detalle de esta actividad es que los participantes no pueden reaccionar independientemente de quien llegue, no se pueden mover, ni hablar, o de lo contrario serán castigados.

Pantera interrumpió a Nataly Umaña y Melfi, en La casa de los famosos

Aparte del participante, el hecho también logró despertar a las creadoras de contenido digital Karen Sevillano y Ornella Sierra, quienes le siguieron el juego al ex participante de Guerreros cuando los confrontó.

Pantera se ubicó frente a la cama en la que se encontraban Umaña y Melfi y les pidió que tuvieran respeto y prudencia con sus compañeros, sobre todo cuando todos se encuentran durmiendo en la habitación infierno. Además, les hizo énfasis en que no entiende su situación, pues horas antes estaban hablando mal el uno del otro.

“Yo quiero que me expliquen qué está pasando, y si es posible con plastilina porque me da por mirar y aquí, en esta cama, no hay una sino dos personas. Oigan, ¿Qué es todo esto? [...] ¡Ayer estaban en una tónica y hoy en otra! ¡Decídanse”, porque eso de andar de aquí para allá… nada”, les dijo, a lo que ellos respondieron: “No estamos haciendo nada malo”.