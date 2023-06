Taylor Swift hará tour por Latinoamérica, ¿estará en Colombia?

Taylor Swift es una de las cantantes más reconocidas en el mundo por su música. Sus giras alrededor del mundo han estado protagonizadas por miles de personas que asisten a sus conciertos y agotan las entradas en cuestión de días. Mayoritariamente, sus conciertos se han enfocado en el viejo continente y en Estados Unidos, pero Latinoamérica, no ha sido tenido en cuenta la mayoría de sus giras internacionales.

La llegada masiva de artistas internacionales a territorio colombiano, luego de autorizar los eventos masivos tras la pandemia, puso a Colombia en el mapa de los productores y cantantes que ven en Colombia la posibilidad de realizar conciertos masivos, como es el caso de Dua Lipa y Harry Style.

Los conciertos se han caracterizado por tener una duración de más de 3 horas, tiempo suficiente para interpretar más de 40 canciones. Swift en sus presentaciones logra tener 13 cambios de vestuario y una gran cantidad de escenografía. Asimismo, se espera que Latinoamérica haga parte de este importante tour, ya que muchos fanáticos esperan verla en vivo y escucharla cantar Shake It Off o Blank Space.

Taylor Swift performs during "The Eras Tour" on Friday, May 5, 2023, at Nissan Stadium in Nashville, Tenn. (AP Photo/George Walker IV) - Foto: AP

En diciembre del 2022, los fanáticos de Taylor comentaban las grandes posibilidades que existirían para que en medio de la gira hiciera una parada en Colombia para deleitar a sus fans, sin embargo, esto no se daría, por lo menos, en este año.

Aunque no se ha confirmado los países que visitará la cantante estadounidense en Latinoamérica, la cuenta Music Trends aseguró que los territorios escogidos son Brasil, Argentina, México y Chile, dejando por fuera a Colombia.

“Siempre hemos sido conscientes de la dificultad que representa concretar una fecha con Taylor y aunque no vamos a abandonar la esperanza hasta, literalmente, el día que anuncien el leg, es mejor ir planeando viaje para septiembre-octubre, donde alguno de nuestros vecinos”, aseguró la cuenta.

Según se confirmó, en México estará presentándose en tres oportunidades en la Ciudad de México entre el 24 y 26 de agosto, mientras que en Argentina se presentará en el estadio Monumental de River Plate el 9 y 10 de noviembre. Finalmente, la Taylor Swift cerraría su gira por Latinoamérica en Brasil, iniciando en Río de Janeiro el 18 de noviembre y culminando el 25 y 26 de noviembre en São Paulo.

#URGENTE: ¡ES OFICIAL! 🚨 ¡TAYLOR SWIFT FINALMENTE LLEGA A LATAM!



México 🇲🇽, Brasil 🇧🇷 y Argentina 🇦🇷



✨ ¡Felicidades! ✨



Armando viaje desde ya 😭😭😭

La ruptura amorosa de Taylor Swift

De acuerdo con diferentes medios de comunicación de los Estados Unidos, la cantante Taylor Swift y el actor Joe Alwyn habrían terminado su relación de 6 años de duración.

egún Entertainment Tonigth, los dos artistas se separaron de manera amistosa desde hace un par de semanas. Por tal motivo, fanáticos en las redes sociales hicieron tendencia el hashtag “Ya no creo en el amor”, ya que los internautas afirman que la relación entre Swift y Alwyn era una de las más fuertes y estables dentro del mundo artístico.

La cantante estadounidense Taylor Swift se encuentra en el mejor momento de su carrera artística - Foto: Getty Images / Sarah Morris / Fotógrafo de plantilla

“Yo quiero creer que la ruptura es solo un rumor, pero también recuerdo que Joe no le ha dado like a ningún post de Taylor (cuando antes reaccionaba a los 5 segundos)”; “Taylor y Joe han roto, ya no creo en el amor”; “Sin más por decir me salgo de redes, ya no creo en el amor”, son algunos de los comentarios de los usuarios.

También se dio a conocer que, por estas razones, no se ha visto a Joe Alwyn en ninguno de los conciertos que hasta el momento ha otorgado la cantante estadounidense en su gira The Eras Tour, donde recopila un gran número de canciones de todos sus álbumes hasta la fecha.

Cabe mencionar que desde el inicio de la relación, los artistas intentaron mantener un perfil bajo; no obstante, con las canciones de Swift quedó demostrado el amor hacia Alwyn.