“Te extraño”: la emotiva publicación que Ricardo Montaner le dedicó a Evaluna

En redes sociales, el cantante venezolano Ricardo Montaner continúa compartiendo momentos familiares, resaltando el gran amor que tiene por sus hijos, esposa y nietos. Sin embargo, esta vez aprovechó para enviar un mensaje a su hija Evaluna, quien se encuentra junto con Camilo Echeverry, su esposo, en medio de una gira musical.

En la última publicación del cantante venezolano, este aprovechó para publicar un video de su hija menor, un fragmento de una de las recientes producciones musicales de Evaluna llamada Refugio, y en la descripción Montaner expresó tiernamente: “Te extraño Evaluna”.

Cabe resaltar que, la hija menor de Montaner ha estado por mucho tiempo cerca de su casa familiar, incluso tras su matrimonio con Camilo Echeverry y, aún más en el embarazo de su primera hija, sin embargo, desde hace algunos meses ha estado cumpliendo compromisos en el antiguo continente, así como haciendo viajes relámpagos para visitar a sus padres.

En la publicación, los seguidores aprovecharon para enaltecer la voz y la dulzura que profesa Evaluna, indicando que la nueva producción musical de la cantante era de su agrado y exaltando los valores de la familia Montaner.

“Amo esa niña y esa canción la escucho a diario... Esos matices de Evaluna. Dios bendiga su niña”. “Que familia más hermosa, ojalá y los conozca algún día” y “Que hermosa canción y tú cantas como los ángeles”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Es de resaltar que, horas antes de publicar el video de Evaluna, el abuelo Ricardo Montaner también publicó una fotografía de la pequeña manita de Índigo, la hija de la cantante, publicación en la que expresó exactamente lo mismo: “Te extraño... Índigo”.

Publicación en la que Evaluna aprovechó para comentar, afirmando que en la distancia su bebé recién nacida y ella extrañaban a Ricardo, “¡¡Ayyy!! ¡¡¡Ella a tiiii!!! Y yo”, fueron las palabras de la menor de los Montaner en la red social.

Ricardo Montaner reveló foto inédita del día que se enteró del embarazo de Evaluna

Con una fotografía compartida por el cantante Ricardo Montaner, Camilo Echeverry recordó el día en el que se enteró de que su esposa, Evaluna, estaba esperando su primer bebé.

La curiosa imagen muestra a Montaner sentado, con una cara entre el susto y la desconfianza, mientras que Camilo le corta el pelo a tijera; este último se ve bien concentrado con el pelo de su suegro en las manos.

“¡Alistándome para cantar! ¡Mi peluquero no está muy seguro de lo que hace! @camilo”, escribió Montaner jocosamente en la publicación, afirmando que la concentración que se le vería la joven artista sería por la indecisión sobre la forma en que debe cortar.

Por su parte, Camilo aprovechó para afirmar en un comentario que recordaba muy bien ese día, porque había sido precisamente el momento en el que se enteró de que iba a ser papá por primera vez. Además, agregó que realmente no sabía cortar pelo, pero que sí podría aprender para hacer feliz a su suegro.

“¡Me acuerdo mucho de ese día! Ese día supimos que Evaluna estaba embarazada 😌¡Te amo, suegro!”, ¡No sé cortar pelo, pero por ti aprendo!”, fueron las palabras emotivas de Camilo en la publicación de Montaner, recalcando la importancia de la foto, así como la emoción del día.

Los comentarios no se hicieron esperar y los chistes de los internautas comenzaron a leerse en las redes sociales, muchos sobre la reacción de Montaner, y otros afirmando que no se dejarían cortar el pelo de Camilo Echeverry.

“Mientras no te deje el peinado como su bigote”, “Yo no lo dejaría”, “El peluquero no sabe, y usted aterrado” y “Camilo: sí sé, sí sé, yo pasé con diez”, son algunos de los comentarios jocosos que aparecen en la red social.