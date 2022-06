Camilo Echeverry cancela su concierto en Ciudad de México por covid-19

Este jueves, el reconocido cantante colombiano Camilo Echeverry anunció a través de sus redes sociales que el concierto programado para este 2 de junio en el Arena CDMX, se cancelaba debido a que él y varios integrantes de su equipo dieron positivo al virus de covid-19.

Mediante un breve video en su cuenta oficial de Instagram, el cantante explicó que comenzó a sentir algunos malestares, por lo que de inmediato se sometió a una prueba de covid-19, con la que confirmó su contagio.

“¿Qué pasa Tribu de ciudad de México? Los amo y les mando un abrazo gigante. Quiero contarles algo, algunas personas del equipo comenzamos a sentirnos más o menos, un poquito de malestar, un poquito de dolor de garganta y resulta que nos hicimos una prueba, un test hoy y dimos positivo para covid, justo hoy”, explicó el esposo de Evaluna Montaner.

El cantante colombiano también agradeció la compresión y la preocupación de todos sus seguidores y aseguró que entre este jueves y el viernes establecerán una nueva fecha para dar con el cumplimiento al concierto en el Arena CDMX.

“Por normas de covid, me da muchísima tristeza tener que posponer el concierto de hoy en el Arena Ciudad de México, es algo que me llenaba de ilusión. Sabemos que lo primero y más importante es la salud, así que a cuidar eso, e inmediatamente después de eso es honrar ese encuentro que nos hemos venido soñando ustedes y yo. A lo largo del día de hoy y de mañana, estaremos contándoles cuál va a ser esa nueva fecha en la que nos vamos a encontrar. Los amo, gracias por entender, no se preocupen que todos estamos muy bien y aquí nos quedaremos hasta dar negativo para poder salir”, dijo el cantante colombiano.

Previo al viaje de Camilo Echeverry a México, donde esperaba presentarse este 2 de junio en la Arena CDMX, los medios locales aprovecharon para hacerle un par de preguntas sobre su vida, el nacimiento de Índigo, así como su carrera profesional y algunos detalles de la serie ‘Los Montaner’, en medio de una rueda de prensa celebrada por el artista.

El colombiano contó que la llegada de su primer hijo había sido un cambio muy grande, tanto para su vida como para su relación; sin embargo, no entró en muchos detalles ni en calificativos sobre cómo gira su nueva realidad. A pesar de esto, recalcó la nueva experiencia estaba plasmada en su nuevo trabajo musical.

Con respecto a su relación con Evaluna, afirmó que a pesar del tiempo que requiere la crianza del bebé, ellos también han podido tener tiempo valioso en pareja. “Ha cambiado mucho nuestra relación al saber que hay una cosa más grande que lo que ya nos unía (...) y hemos tenido el privilegio para poder seguir disfrutando de nuestra pareja más allá de Índigo”, dijo el artista.

La conmovedora carta que un ‘Fan’ le dio a Camilo

A través de su cuenta de Instagram, el artista colombiano dio a conocer una conmovedora historia que vivió antes de que diera inicio al concierto en Monterrey, México, el pasado domingo 29 de mayo.

Según afirma el artista, recibió una carta de una persona que le indicaba que una ‘fan’ suya que iba a ir al concierto estaba pasando por una situación difícil, pues recientemente había fallecido su esposo.

“Recibí esta carta antes de empezar el concierto en Monterrey y me hizo sentir el propósito de mi oficio. Gloria, ¡ese concierto fue para ti! Y encuentra para siempre un refugio en La Tribu”, dijo Camilo en su publicación en la citada red social.