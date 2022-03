“Todavía estoy agitada”: el gran susto que se pegó Laura Acuña con su hijo

La presentadora de televisión dio conocer a través de su cuenta oficial de Instagram, lo propensos que pueden ser los niños a los peligros de la cotidianidad.

En la publicación, se puede ver al hijo de Laura Acuña intentando subirse a un pequeño muro que separa lo que parece el pasillo de un segundo piso con el vacío hacia el primero.

Aunque el niño no logra subirse, se puede sentir el peligro al que se enfrentó el infante al estar propenso a caer y lesionarse. Al suceso, la comunicadora expresó que sintió un gran sobresalto y que, aunque los menores pueden ser pasivos, aún pueden estar propensos a un accidente.

“El susto que me acabo de pegar no es normal. Todavía estoy agitada. No se confíen en que los niños son tranquilos. Por más tranquilos que sean no dejan de ser niños y los peligros están en cada esquina, no los despinten (descuiden) ni un minuto!”, escribió Acuña en su publicación.

La presentadora también agradeció al ver que su hijo salió sano y salvo del impasse. Además, dejó una advertencia para que a quienes tiene a cargo a menores, no les pase.

“Gracias Dios Mío. Lo que uno cree que no es peligroso resulta que sí. Comparto esto para que no les pase jamás. Dios los bendiga”, añadió. “Pd. Mi grito desde el otro lado no fue normal. Nunca había gritado tan duro en mi vida”.

El post ya cuenta con más 25 mil ‘me gusta’ y más de mil comentarios. “Dios mío, Dios y la virgencita guarden a Nico en el nombre del poderoso de Jesús”; “Me paso con mi hijo cuando tenía 1 año y lo encontré asomado en la ventana de un piso 11. Gracias a Dios llegue a tiempo”; “El Niño cuando vio que estaba en peligro se devolvió, igual ellos tiene instinto, gracias a Dios”, fueron algunos de los mensajes.

Cristina Hurtado muestra por primera vez el rostro de su bebé

Cristina Hurtado y José Narváez se convirtieron en padres por tercera vez el pasado mes de diciembre, por lo que sus seguidores han esperado con ansias la presentación del bebé. Por ello, hace pocas horas presentaron a su hijo Mateo a través de una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram.

La pareja publicó un carrusel de fotos del nuevo miembro de la familia sonriendo, luciendo un saco en color blanco con la cara de un muñeco de nieve y un tierno gorrito en color gris.

Acompañado de las imágenes, aparece un emotivo texto: “Hoy Mateo, nuestro gran regalo de Dios cumple 3 meses y desde que estaba en la barriguita decidimos en familia que cuando tuviera esta edad sería un lindo momento para presentarlo!”.

“Nos sentimos muy felices de compartir con ustedes este gran amor, mostrarles a nuestro pequeño angelito que ha sido una bendición para este hogar!”, añadió Hurtado.

“Hijo, que Dios te acompañe, te proteja y bendiga cada uno de tus días, para que sigas llenando de amor y luz este mundo!! TE AMAMOS!”, finalizó la presentadora.

De inmediato, la reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. La publicación ya cuenta más de 300 mil ‘me gusta’ y supera los 3 mil comentarios.

Entre los mensajes destacados se encuentra el de la actriz Valerie Dominguez, quien escribió: “Aishhh cosha Bella y deliciosa carajo!”; el de la cantante Adriana Lucía quien puso: “Esto es mucha belleza!”; y el de la presentadora Elianis Garrido quien escribió: “Dios santo padre eterno que muñeco más precioso! Dios los siga bendiciendo enormemente!”.