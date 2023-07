Todo un don Juan: Jessi Uribe reveló su táctica secreta para “levantarse” a sus ‘fans’

Sara Uribe abrió su corazón y confesó que extraña la televisión, pero no volverá: “Creo que no es el momento”

En respuesta a la relevadora inquietud, el artista confesó en entrevista para el programa La mesa caliente que “soy coqueto, pero en la tarima, soy coqueto. Me gusta coquetear cantando, mirando. Me gusta mucho” .

“Lo de los pantalones apretados es desde siempre, de mis tiempos de mariachi. Soy piernón y realmente el pantalón que me ponga me queda apretadito ”, añadió el artista bumangués.

Jessi Uribe se cansó de reproches por su relación con Paola Jara: “cuatro años y siguen con la misma mi$#%”

El internauta afirmó que todo lo que mostraba la pareja era mentira, pues su felicidad era a costa del dolor causado a una persona que no merecía esto.

No obstante, según se detalló, una cuenta de chismes de Instagram recopiló lo ocurrido en un post del perfil, mostrando la reacción que tuvo el intérprete de Matemos las ganas. El cantante no se contuvo y no perdió la oportunidad para responder a quienes seguían reviviendo lo ocurrido hace cuatro años.