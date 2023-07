Sara Uribe abrió su corazón y confesó que extraña la televisión, pero no volverá: “Creo que no es el momento”

“Ahora estoy como muy comprometida con mi vida maternal, con tener tranquilidad. Soy feliz en Medellín, estoy viviendo procesos muy bonitos en mi vida, y como que ya ese corre, corre, de cumplir horario, de estar conectada todo el tiempo, ya creo que no es el momento”, agregó Sara, recalcando que no siente que la vida en televisión sea lo que quiere hacer ahora.

Aunque no es fácil despegarse de lo que le gusta, mencionó que no descarta la oportunidad de volver si llega a ella una propuesta que se le haga realmente atractiva: “De pronto puede que llegue un programa o una plataforma que me encante y yo diga ‘lo voy a hacer’, pero, por ahora, no ha llegado eso”.