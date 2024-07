Tom Welling envía mensaje a sus fans tras cancelación de su aparición en la Comic Con Colombia: “Espero compensárselos a todos”

Este fin de semana, los fanáticos del mundo geek se encontraban a la espera de la Comic Con Colombia , no solo para disfrutar de las distintas actividades que había preparadas, sino para poder ver a Tom Welling, recordado por su papel de Clark Kent en el drama de superhéroes Smallville .

Este evento, programado para realizarse desde el viernes 28 de junio, hasta el lunes 1 de julio, dejó en muchos el sin sabor de poder ver, saludar o hasta sacarse una foto con el afamado actor, luego de que se confirmara que Welling no asistiría por algunos problemas con su documentación.

Así lo dieron a conocer desde la Comic Con Colombia por medio de un comunicado, en el que informaron que el artista no haría presencia, porque habría perdido su pasaporte, documento requerido para ingresar al país.

Tom Welling no asistirá a la Comic Con Colombia | Foto: Foto: Captura de pantalla / Facebook

La cancelación de la asistencia de Tom generó disgusto entre los seguidores, quienes aprovecharon las redes sociales para dejar mensajes como, “Así como cuando cancelan a Tom Welling y tú ya estás en la fila para entrar a Corferias”, “Tom Welling, apestas. Viene gente de todo el país solo para que, hace un par de minutos, te des cuenta de que ya no vienes”, “Venir a Bogotá a conocer al héroe de mi infancia, no vino”, “Qué burla la comic con Colombia en Corferias. ¿CÓMO VAN A AVISAR HASTA HOY QUE TOM WELLING NO VA A ASISTIR?”.