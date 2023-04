Triste mensaje del hijo de Martín Elías por dolorosa fecha: “Te necesito más que nunca”

El próximo viernes 14 de abril se cumple el sexto aniversario de la muerte del cantante de música vallenata Martín Elías Díaz. El hijo del Cacique de La Junta, Diomedes Díaz, se convirtió en una leyenda luego de su deceso, ocurrido el Viernes Santo del año 2017, en medio un trágico accidente de tránsito en el departamento de Sucre.

Igualmente, el artista aún está en la memoria de todos sus seguidores, gracias al gran repertorio musical que todavía suena en las emisoras y discotecas de Colombia. Asimismo, muchos de sus fanáticos le han dedicado en estos días sentidos mensajes.

Martín Elías murió durante un Viernes Santo - Foto: Carlos Julio Martínez (Semana)

“Un día como hoy, un Viernes Santo se apagó tu vida para siempre”; “Nunca te olvidaremos, siempre esteras vivo en nuestro corazones. Eres inolvidable Martín Elías”; “Imposible estar en Semana Santa y no pensar en Martín Elías”, fueron algunos comentarios que escribieron recientemente.

Martín Elías Junior, hijo del reconocido artista colombiano, tampoco dejó pasar por alto esta dolorosa fecha y aprovechó su cuenta personal de Instagram para compartir una sentida publicación.

Pese a que todavía falta una semana para el aniversario de su muerte, el joven subió dos inéditas fotografías de su padre en medio del último concierto que dio en vida. Además, manifestó que lo extraña mucho.

Martín Elías JR. le dedicó un sentido mensaje a su padre - Foto: Instagram: Martín Elías JR

Martín Elías siempre fue muy unido con su hijo mayor - Foto: Instagram: @martineliasdiaz

“Un viernes santo que cambió mi vida. ¡Te amo, papá! Te extraño y te necesito más que nunca”, fueron las emotivas palabras que escribió el menor para acompañar las postales, que se hicieron virales rápidamente.

La publicación de Martín Elías Junior recibió miles de comentarios por parte de los seguidores del fallecido cantante. Incluso, algunos artistas vallenatos le mandaron un mensaje de apoyo.

Mediante las historias de Instagram, el joven también compartió unas fotografías de su padre y mostró una vez más su tristeza por esta lamentable perdida, enfatizando que este es “el momento más duro del año”.

Viuda de Martín Elías ‘boleteó’ a seguidora

Cabe mencionar que la tumba de Martín Elías se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más importantes de Valledupar. No obstante, la viuda del reconocido cantante, Dayana Jaimes, hizo hace unos meses una denuncia pública en su cuenta personal de Instagram, donde aseguró que recientemente la volvieron a dañar, ya que se sentaron encima de ella.

“Ustedes no saben la rabia y la inconformidad que tengo con todo esto que pasó con la tumba de Martín, porque no es la primera vez que sucede. Y de verdad que la falta de cultura de algunas personas no tiene nombre. Se los digo porque en muchas ocasiones que yo he estado ahí he visto cómo llegan las personas y se sientan en el borde de la tumba para tomarse la superfoto. Eso no se debe hacer”, precisó la mujer.

Jaimes, de igual manera, aprovechó el momento para compartir varias postales de cómo quedó la tumba del fallecido artista de música vallenata. Además, mostró a la persona responsable de este daño.

Dayana Jaimes se molestó porque dañaron la tumba de Martín Elías - Foto: SEMANA

La foto de Martín Elías en su tumba terminó quebrada - Foto: Fotos: Instagram @dayanajaimes55.

Dayana Jaimes 'boleteó' a la mujer que daño el mausoleo - Foto: Instagram: Dayana Jaimes

En las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que la parte superior del mausoleo, donde estaba ubicada la fotografía de Martín Elías, terminó completamente destrozada.