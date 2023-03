Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías, sueña con escribir un libro sobre “el proceso del duelo”

El duelo no es un proceso lineal, es decir que en cualquier momento un pequeño gesto o un estímulo externo puede traer de vuelta recuerdos y emociones fuertes relacionadas con el ser querido que ha fallecido.

Tras la muerte de un ser querido los vínculos afectivos que existían con esa persona no desaparecen por arte de magia, esto quiere decir que todavía van a existir recuerdos, emociones y momentos en los que se sentirá una emoción hacia ese ser. El problema es que ya no hay un cuerpo físico al cual darle ese cariño.

A casi siete años de la muerte del cantante vallenato Martín Elías, su esposa Dayana Jaimes, manifestó en redes sociales que desea escribir un libro sobre cómo llevar el proceso del duelo, sobre todo cuando es un ser querido tan cercano. La idea nace desde sus seguidores que iniciaron a hacerle preguntas acerca de cómo sobrellevó la pérdida.

Dayana Jaimes fue esposa de Martín Elías durante tres años. - Foto: Instagram @dayanajaimes55

Jaimes explicó que ese es uno de sus más grandes sueños, pues así como ella perdió a su esposo y padre de su hija, hay muchas mujeres en esa situación y espera que su libro pueda servir de ayuda.

“Es algo que pienso hacer, pero pienso que más que escribir la historia de lo que me pasó sería como un libro para ayudar a todas esas mujeres que han pasado lo mismo, que han tenido esa gran pérdida del esposo, del amigo, del padre, del novio, y sería como un libro, más que todo, para ayudarlas en todo ese proceso del duelo”, indicó Dayana.

De acuerdo con Jaimes, en redes sociales suele recibir casi que a diario, mensajes de sus seguidores que han pasado por situaciones similares y buscan apoyo en ella.

“Me escriben a pedirme ayuda y una voz de aliento, por eso más que todo me gustaría escribir el libro”, aseguró.

Dayana Jaimes reveló los motivos por los que no tiene pareja sentimental

Años atrás, Dayana Jaimes quedó en el centro de cientos de noticias en los medios nacionales tras conocerse la lamentable muerte del cantante Martín Elías, su esposo. Un trágico accidente le cobró la vida al artista vallenato, dejando una cruda realidad en la vida de la colombiana y su hija.

En los últimos años, la viuda del cantante retomó sus rutinas, se abrió paso a iniciar de nuevo con sus proyectos laborales y personales, además de dedicarse tiempo para sanar la ausencia de Martín Elías. No obstante, a pesar de que la colombiana se pronunció en el pasado sobre sus ganas de salir adelante y disfrutar, de nuevo, de su realidad, las críticas no frenan en redes sociales.

Sin embargo, en distintos momentos, Dayana Jaimes utilizó las plataformas digitales para abrir su corazón y contar un poco del proceso personal que lleva desde hace algunos años. La colombiana aprovechó este espacio para sincerarse y comentar cómo va su vida sentimental, teniendo en cuenta que no presentó pareja alguna desde la muerte de su exesposo.

Recientemente, a través de una dinámica de preguntas y respuestas de su cuenta de Instagram, la periodista quiso despejar dudas relacionadas con este aspecto emocional de su realidad. Jaimes se refirió a una pregunta que le hacían constantemente y se destapó sobre lo que pasaba en su interior.

“¿Tienes novio, sales con alguien o te gusta alguien? Cuenta jeje es normal, estás viva”, escribió la persona en la casilla de la actividad, dándole paso a la comunicadora para hablar de esto.

Pese a que surgieron especulaciones relacionadas a que Dayana Jaimes estaba en un vínculo romántico con alguien, la colombiana aclaró que está soltera y no cuenta con el tiempo suficiente para formalizar algo con una persona externa.

Dayana Jaimes fue clara sobre las razones que la mantienen lejos de un nuevo amor. - Foto: Instagram @dayanajaimes55

“Esta es la pregunta del millón, la que siempre me hacen, entonces vamos a aclararlo Primero que todo, no tengo novio, no salgo con nadie y tampoco me gusta ninguna persona; claro, estoy viva. Digamos que desde que comenzó el 2023 no he tenido tiempo, no sé, he conocido personas, pero no ha llegado esa persona que yo diga, no, sí, puede ser esta, no, no ha llegado la verdad”, dijo en el clip de sus historias.

No obstante, la periodista sí aclaró que no le cerraba las puertas al amor, pues esperaba que todo se diera en el momento adecuado e indicado.