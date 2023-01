Foto | Viuda de Martín Elías ‘boleteó' en redes a seguidora que dañó la tumba del cantante

La tumba de Martín Elías, quien falleció en un trágico accidente en 2017, sin duda alguna, se ha convertido en los últimos años en uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad de Valledupar.

No obstante, la viuda del reconocido cantante, Dayana Jaimes, hizo esta semana una denuncia pública en su cuenta personal de Instagram, donde aseguró que recientemente la volvieron a dañar, ya que se sentaron encima de ella.

“Ustedes no saben la rabia y la inconformidad que tengo con todo esto que pasó con la tumba de Martín, porque no es la primera vez que sucede. Y de verdad que la falta de cultura de algunas personas no tiene nombre. Se los digo porque en muchas ocasiones que yo he estado ahí he visto cómo llegan las personas y se sientan en el borde de la tumba para tomarse la superfoto. Eso no se debe hacer”, precisó la mujer.

Jaimes, de igual manera, aprovechó el momento para compartir varias postales de cómo quedó la tumba del fallecido artista de música vallenata. Además, mostró a la persona responsable de este daño.

En las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que la parte superior del mausoleo, donde estaba ubicada la fotografía de Martín Elías, terminó completamente destrozada.

“Espero que aprendas que uno no se sienta en las tumbas para posar para una foto. Ojalá así como tenías tantas ganas de hacerlo, tengas las mismas ganas para hacerte responsable y pagar por el daño”, puntualizó la viuda del cantante.

Dayana Jaimes historia - Foto: Instagram: Dayana Jaimes

Luego, añadió: “Con todo lo que pasó me toca replantear si mando arreglar la tumba, porque veo que el afán de la gente es que les salga esa foto cuando van y visitan la tumba, entonces me va a tocar replantear ese tema y será quitar la foto. No ponerle fotos”.

Dayana Jaimes les pidió, finalmente, a todos los fanáticos del famoso artista que por favor sean mesurados con su presencia en la tumba, pues es un lugar sagrado en el que no debe haber cabida para fotos, videos, ni mucho menos invasiones en dicho lugar.

“A todas las personas, se los pido de corazón, a todos los turistas que vienen de otras partes a conocer la tumba de Martín que por favor sean cuidadosos, ese es un lugar sagrado, no tienes por qué montarte en la tumba ni recostarte, si quieres tomarte una foto, tómatela de pie”, sentenció en Instagram.

Por último, concluyó: “No suelo hacer denuncias en mis redes porque normalmente las utilizo para transmitir cosas positivas a todos los que me siguen. Sin embargo, esta situación ya se está saliendo de control y me da mucha tristeza la actitud y comportamiento de las personas en un lugar tan sagrado como lo es un cementerio. Entiendan, por favor, más respeto”.

Cabe recordar que Martín Elías falleció el 14 de abril de 2017, después de sufrir un accidente automovilístico en medio de una carretera. No obstante, el artista aún está en la memoria de todos sus seguidores, gracias al gran repertorio musical que aún suena en las emisoras y discotecas de todo Colombia.