“Tu nombre ya está en la galaxia”: J Balvin y el emotivo mensaje para Karol G, luego de su presentación en Nueva Jersey

No cabe duda de que Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la artista colombiana Karol G, se ha convertido en una de las exponentes femeninas del género urbano más importantes del momento.

Karol en su nuevo video, "Mi ex tenía razón". | Foto: Fotograma min. 0:15 / Karol G - Mi ex tenía razón (Official Video) / Canal de YouTube Karol G