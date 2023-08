Así se veían Karol G y J Balvin cantando en una fiesta de 15 años antes de ser famosos

La exitosa cantante colombiana, Carolina Giraldo, más conocido en la industria de la música y del entretenimiento como Karol G se ha catapultado como una de las artistas más reconocidas y exitosas a nivel nacional e internacional gracias a sus canciones como ‘TQG’ al lado de Shakira, ‘Provenza’ y su más reciente éxito ‘Mi ex tenía razón’ que han sido escuchadas por millones de personas en las diferentes plataformas musicales. Gracias a su exito ha sido acreedora de importantes reconocimientos en el mundo de la música, ha participado con su voz y composiciones en películas como ‘Barbie’ y recientemente ha sido la protagonista de la portada en la revista Rolling Stones.

Karol G hace un homenaje a Selena Quintanilla en "Mi ex tenía razón". | Foto: Fotograma min 0:17 / Karol G - Mi ex tenía razón (Official Video) / Canal de YouTube de Karol G