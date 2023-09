Karol G sorprendió a su público con emotivo homenaje a Selena Quintanilla

Karol G no se detiene. La colombiana siempre está haciendo música y rodando por el mundo, haciendo felices a sus seguidores con sus monumentales conciertos.

La famosa ha sido muy comentada en los últimos días por sus presentaciones, y ahora vuelve a ser tema de conversación por un nostálgico instante que ocurrió en uno de sus conciertos.

En redes se ha hecho viral un video en el cual Karol le rinde un homenaje a Selena Quintanilla. En las imágenes se le puede ver interpretando Si una vez, mientras sus miles de fanáticos cantan a grito herido.

Cabe mencionar que la artista suele hacer varios covers durante sus presentaciones, y todos estaban esperando que cantara algo de Selena. Esto, teniendo en cuenta que siempre ha sido una gran fanática de ella, pero también, debido a su reciente lanzamiento.

Y es que hace poco la colombiana lanzó Mi ex tenía razón, un tema tex mex que está bastante influenciado por la música de Selena. La misma Karol habló de eso en sus redes en medio de su lanzamiento:

“Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy podía ser posible: Selena Quintanilla, te amo”.

Karol en su nuevo video, "Mi ex tenía razón". | Foto: Fotograma min. 0:15 / Karol G - Mi ex tenía razón (Official Video) / Canal de YouTube Karol G

Karol G es en la actualidad una de las artistas más importantes hablando de Latinoamérica y del mundo. Y aunque la colombiana soñaba con llegar alto, jamás pensó tener tanto éxito con su música.

“Yo me imaginé que iba a lograr muchas cosas en mi vida, pero la verdad nunca me imaginé el punto como hoy. Llegar a tantas personas, tocar a tantas personas en tantos aspectos… Como que me vuela la cabeza todavía. La vida me ha demostrado que tantas cosas son posibles, yo tengo diez veces más ambición y visión de cosas que me imaginé en mi cabeza”, aseguró hace un tiempo en una entrevista con Rolling Stone.

Karol G hace un homenaje a Selena Quintanilla en "Mi ex tenía razón". | Foto: Fotograma min 0:17 / Karol G - Mi ex tenía razón (Official Video) / Canal de YouTube de Karol G

La famosa sumó que: “Yo de pronto hecho para atrás en mi mente a los momentos que decía: ‘me estoy muriendo y no voy a poder con esto’ […] Es como que si mi yo de hoy dijera: ‘Mira tan lindo todo esto’. Es lo que tuve que pasar para el hoy”.

Hace poco, la famosa lanzó Bichota Season, una extensión de Mañana será bonito que tiene nuevas canciones de su autoría y que reflejan el momento que está viviendo tanto personal, como profesionalmente.

De acuerdo con la famosa, es un álbum que habla del amor propio y de dejar el miedo atrás cuando se trata de cumplir sueños.

“Es esta mujer que se siente orgullosa del punto en el que está, de todo lo que tuvo que pasar. De que nunca se dejó. De que siempre tuvo una voz interior que le decía: ‘Dale que tú puedes’. Nos enseña que está mal cuando nos felicitamos a nosotros mismos por algo que tenemos. Y no está mal”, sumó en la entrevista con la revista musical.

Portada de la edición especial de 'Mañana será bonito' de Karol G. | Foto: Instagram Karol G

En aquella conversación también se sinceró respecto al machismo que todavía existe en nuestra sociedad y que termina condenando a las mujeres, y en general, a todos aquellos que no quieren seguir los caminos ya trazados.