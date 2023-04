Una fortuna: esto es lo que pagaría Shakira por su nueva mansión en Miami

El mundo entero tenía conocimiento pleno de que Shakira iba a dejar Barcelona en cualquier momento y empezaría una nueva etapa de su vida en Miami, asunto que se finiquitó en primera instancia el pasado 2 de abril, día en el que los millones de fans que tiene alrededor del mundo gritaron “¡viva!”, viendo a la diva pop latina sobrevolando la ciudad española para aterrizar de una buena vez en Florida.

Esto se dio luego de un mediático, polémico y muy largo proceso de separación que Shakira enfrentó con su ahora expareja Gerard Piqué, quien tuvo que ceder la custodia física permanente de sus hijos ante la barranquillera, sin antes jugar una de sus cartas más oscuras en esta casa de naipes que con cualquier viento se iba a derrumbar: la potestad de quedarse con la propiedad en la que vivían juntos con sus dos niños, Milan y Sasha, edificación que ahora está a nombre del papá del catalán.

Los hijos de Shakira comenzarán su curso escolar el próximo 11 de abril. - Foto: Instagram/@shakira

La mudanza de Shakira se anunció en diciembre de 2022 cuando finalmente se firmaron los papeles oficiales de la separación conyugal de 12 años, sin embargo, debido a los problemas de salud de William Mebarak, padre de la cantante, el trasteo se prolongó sin una fecha exacta para llevarse a cabo, asunto que habría colmado la paciencia de Joan Piqué, quien luego de soportar todos los dardos musicales de la colombiana hacia su hijo y aguantarse el huracán mediático que esto generó, decidió ponerle un ultimatum a la intérprete de Hips Don’t Lie.

Por eso Shakira tuvo que salir a primera hora del segundo día de abril y dejar atrás su vida con media mudanza sin hacer, sus padres aún en España y sin dónde llegar en Miami, pues la mansión que ella tiene desde inicios de los años 2000 está, según medios internacionales, infestada de una plaga de termitas, asunto que la barranquillera ya enfrentó contratando una empresa de expertos en el tema que están yendo a la casona en la bahía de forma regular para erradicar dichos insectos.

Douglas Elliman Regions - Foto: Douglas Elliman Regions

Este no es el único motivo por el cual Shakira no ha ocupado su casa en la capital de Florida. Se dice que esta mansión ubicada en la lujosa zona de North Bay Road, cuya área es de 9.125 pies cuadrados y estaría avaluada en casi 16 millones de dólares, ya no tiene todo el espacio que la colombiana, sus hijos y sus padres necesitan, pues ella acostumbra a tener su propio estudio de grabación en su casa para suplir sus necesidades laborales, quiere mantener la independencia que sus hijos tenía en Barcelona y además tiene que adaptar un espacio amplio con todos los recursos médicos que requiere el señor Mebarak.

Todo esto ha hecho que la cantante haya frenado todo lo que concierne a su carrera artística para ir junto a su hermano Tonino y su agente inmobiliario de cabecera a visitar mansión por mansión para lograr encontrar un nuevo hogar, que tenga el espacio necesario, que esté en una zona privada que la aleje de los paparazzis y donde pueda, finalmente, terminar el disco que ha anunciado desde mayo de 2022.

Shakira.(Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) - Foto: FilmMagic

Medios internacionales, como el diario británico The Sun, han informado que la barranquillera está dispuesta a desembolsar hasta 50 millones de dólares por su nuevo hogar, dadas las casonas lujosas que ha visitado y que están en un precio aproximado. Mientras tanto, “supuestamente está alquilando una casa frente al mar de 15 millones de dólares mientras encuentra algo más grande para vivir con sus hijos Milan y Sasha”, reseña el portal inglés.

Varias imágenes de Shakira entrando y saliendo de mansiones corroboran dicha información y solo queda esperar que la cantante anuncie finalmente que ya tiene un nuevo hogar, o lo que sería más cercano a la realidad, que se empiecen a ver camiones de mudanza yendo a la dirección de la que sería su nueva mansión de forma permanente.