Video dejó al descubierto secreto de Ana Karina Soto que no muestran las cámaras: “No me lo esperaba”

Ana Karina Soto es uno de los rostros más conocidos hablando de la pantalla chica. No en vano, lleva más de 20 años en la televisión.

Ana Karina es amante a las redes sociales y las usa bastante, en especial Instagram. Allí suele hablar de su vida y no duda en mostrar cómo es su día a día.

Precisamente, en las últimas horas ha sido centro de los comentarios por un curioso video en donde queda en evidencia lo que pasa cuando no está al frente de las cámaras.

Las imágenes son muy normales, pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue que, cuando no está presentando en vivo y en directo, se quita los tacones y usa unas pantuflas rosadas .

Muchos no dudaron en comentar, asegurando que esta es una buena estrategia para no cansarse.

“Yo tengo unas muy parecidas en mi oficina. Cuando estoy tranquila en mi escritorio las uso”, “Creo que me va tocar aplicar esta idea, porque últimamente me agoto mucho, “Amo el color de tus pantuflas” y “No me lo esperaba. Yo pensé que nunca te bajabas de tus tacones”, fueron algunos comentarios que aparecieron luego de que la presentadora publicara el video.