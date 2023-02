Ana Karina Soto destapó cómo es la realidad con sus compañeros de ‘Buen día, Colombia’: “Hay días de días”

Ana Karina Soto se ganó el cariño de miles de televidentes en Colombia con su participación en diferentes programas y formatos del Canal RCN. La presentadora cautivó con su talento, su carisma y los detalles que reflejó de su personalidad a lo largo de los años.

La presentadora ganó popularidad entre los televidentes. - Foto: @karylamas

Una vez conquistó a los espectadores con su actitud y profesionalismo, más de uno se interesó en conocer sobre su vida privada, personal y emocional, lejos de las cámaras. La también actriz abrió la puerta de estos aspectos de su presente, contando curiosidades y datos que la rodean en el día a día.

Ana Karina Soto se destacó en redes sociales por realizar diversas dinámicas de preguntas y respuestas, las cuales funcionaron como escenario para interactuar con sus fieles fanáticos. La presentadora no dudó en sincerarse y tocar distintos temas relacionados con su familia, su vínculo amoroso con Alejandro Aguilar y la convivencia con sus compañeros de trabajo.

Ana Karina Soto y su esposo, Alejandro Aguilar. - Foto: Instagram @karylamas

Recientemente, Ana Karina Soto aprovechó una de estas actividades para comentar un poco sobre cómo es la relación con los otros presentadores de Buen día, Colombia, teniendo en cuenta que recibía varias preguntas relacionadas con el asunto. La colombiana fue clara y destapó la realidad que se vive en el set.

“Bueno, arranquemos con esta porque me la hacen mucho y es: ¿Cómo me la llevo con mis compañeros de ‘Buen día Colombia’? ¿Ustedes que creen? (Risas)”, dijo al inicio del contenido.

La productora de cine aseguró que todo era muy bueno en este equipo de trabajo, destacando el cariño y amor que hay entre todos. Soto fue clara en que no era fácil siempre, ya que había días de días, pero todo se centraba en armonía y una relación bastante familiar.

Los presentadores de Buen día, Colombia plasmaron la buena armonia que existe entre ellos. - Foto: Instagram @buendiacolombia

“Súper bien, gracias a Dios, no es un cliché decir que parecemos una familia. Yo he podido experimentarlo con todo lo que me ha pasado en estos últimos años. Están ahí, para ayudarme, apoyarme, para estar pendientes, para regalarme un abrazo o un consejo”, respondió.

“Hay días de días, no se los voy a negar, pero, la mayoría de los días es muy linda la relación y se siente como una familia, de verdad”, agregó, derrumbando rumores sobre una mala convivencia.

Ana Karina Soto rompió en llanto en ‘Buen día, Colombia’ por emotivo momento

Ana Karina Soto se robó las miradas de miles de televidentes durante el programa del 20 de febrero de 2023 de Buen día, Colombia, debido a un particular e inesperado momento que atravesó. La presentadora fue tomada por sorpresa en plena transmisión en vivo, donde no logró evitar conmoverse.

La presentadora es de las más seguidas en el programa de Buen Día, Colombia. Foto: Instagram @buendiacolombia - Foto: Instagram @buendiacolombia

De acuerdo con lo que quedó registrado días atrás en fotos e imágenes de redes sociales, la integrante del matutino de RCN quedó sin palabras al ver que la producción le preparó un asombroso y emotivo detalle por la memoria de su fallecida mamá. La cucuteña observó que sus compañeros esperaban para entregarle algo que le movería las fibras del corazón.

Según se detalló en el capítulo, en la presentación de uno de los emprendimientos que hace el formato, las condiciones se dieron para sorprender a Ana Karina Soto con un regalo muy especial, el cual llevaba toda la esencia de su mamá. La presentadora de entretenimiento perdió a su progenitora en mayo de 2022, quedando devastada con este cambio que atravesó en su realidad.

El programa le preparó una sorpresa a Ana Karina Soto. - Foto: Instagram @buendiacolombia

“Un regalo con todo el amor para nuestra dama legendaria. Recuerda que siempre tendrás a un angelito en el cielo”, se leyó en las publicaciones de Instagram, donde se mostró cómo era el proceso para crear un peluche con una de las prendas que usó la mamá de la ex Protagonista de Novela.

Las imágenes captaron cómo Soto se vio nostálgica y emocionada de ver este gesto de cariño, el cual la ayudaría a tener una pieza especial de su madre. La presentadora recibió el regalo y lo abrazó bastante, observando una fotografía en la que se veía a la señora Juana de Dios Arévalo de Soto luciendo aquella blusa con la que se creó el peluche.

Una fotografía de la mamá de Ana Karina con la blusa que se usó para crear el peluche. - Foto: Instagram @buendiacolombia

“¿Qué es esta hermosura? Esta blusa fue para el cumpleaños de mi papá”, dijo en el programa, donde rompió en llanto y plasmó lo emotiva que se puso.

Violeta Bergonzi y sus compañeros soltaron algunas lágrimas, rodeando a Ana Karina Soto en este momento que estaba viviendo al recordar a su fallecida mamá.