“Voy a llorar”: las palabras de Ana Karina Soto por despedida con su hijo

La presentadora nortesantandereana Ana Karina Soto dejó en Ibagué a su pequeño hijo para que pueda hacer parte de un rodaje. Al parecer las dotes artísticas del hijo de la famosa van a salir a reducir en los próximos días.

Foto: Instagram @karylamas. - Foto: Foto: Instagram @karylamas.

Ana Karina es muy activa en redes sociales y a través de ellas ha compartido con sus seguidores momentos de alegrías y de lágrimas. En esta ocasión, aprovechó esa cercanía para contar lo que había vivido en este pasado fin de semana cuando debió dejar a Dante en Ibagué con motivo de un rodaje en el cual él hará parte.

Acompañada por su pareja Alejandro Aguilar, mostraron como el niño empezó la grabación de su primera película, la cual se hará en la ciudad de Ibagué. Por este motivo el menor se quedará con unos familiares en esta ciudad mientras sus padres tuvieron que devolverse para cumplir con sus compromisos laborales.

Aunque es un momento muy duro para la presentadora, ella está feliz por la participación de su hijo en su primera película. La distancia es lo difícil, pero seguramente los resultados van a ser muy satisfactorios en un futuro.

Con una serie de videos de Instagram, en los que se dirigió a sus casi dos millones de seguidores, anunció la gran noticia: “Es hoy!!! Primer día de rodaje de la película ‘Nubes’”.

“Estoy superemocionada, supernerviosa, supernostálgica. Ya me eché mi primera lloradita del día porque hoy empieza Dante su rodaje de la película ‘Nubes’. Sé que muchos de ustedes están felices por esta experiencia que va a vivir Dante, a sus seis añitos…”.

Para fortuna de la orgullosa madre este 23 se reunirán con el pequeño Dante, pero luego deberán seguirlo acompañando desde la distancia hasta que termine el rodaje.

Los videos del perfil de Ana Karina evidenciaban su nerviosismo: “Es una gran oportunidad para Dante, pero, me da cosita”. Después se vio el ‘detrás de cámaras’ de una escena, en la que está el pequeño a punto de empezar a correr con un balón, esperando que le den la orden para empezar a actuar. Esas imágenes fueron del ensayo previo y así lo contó Ana Karina con sus palabras, de nuevo emocionada: “¡Voy a llorar!… No me dejan ir más allá”.

La presentadora contó lo que le había pasado - Foto: @karylamas

La propia Ana Karina aceptó que ya había llorado mucho y la tuvieron que consolar porque tiene que dejar a su hijo al cuidado de su suegra y ella tendrá que volver a Bogotá a trabajar en los diferentes programas que tiene en el Canal RCN:

“Obviamente, esta mañana, mi suegrita me abrazó, porque me vio llorando a escondidas, para que Dante no me vea sentimental. Y me decía, superlinda: – No se preocupe, usted sabe que lo voy a cuidar y se va a quedar aquí, conmigo, él me ama y yo lo amo. El rodaje va a ser en Ibagué y no en Bogotá, entonces, por obvias razones, me da el ‘very-very’”.

Luego añadió: “Porque no voy a estar acá con él, aunque sé que va a estar con mi suegra, con ‘Martica’ y con la abuela ‘Gomelina’, que también viajó desde Bogotá. Sé que todo está bien, pero no vamos a estar acá, en cuerpo presente acompañándolo. Vamos a estar en Bogotá; yo con mis compromisos de ‘Mañana Express’ y ‘Buen Día, Colombia’; Alejandro con el montaje de la obra ‘Un hombre ajeno’”.

Sin embargo, es una de las nuevas etapas que va a vivir Dante Aguilar Soto y que seguramente le abrirá muchas puertas para empezar su carrera actoral o quizá en el mundo del entretenimiento como lo hacen sus padres, Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar.