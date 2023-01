Video | Hijo de Piqué y Shakira desenmascaró a su padre en plena transmisión en vivo: “yo te he visto”

La mediática separación de la cantante colombiana Shakira y el exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, sigue dando de qué hablar; de a poco, los reflectores de la prensa rosa, que buscan noticias relacionadas con el tema, van apuntando hacia los hijos de la pareja.

Pese a que nada tienen que ver en lo que pasó entre las celebridades, la relación de ellas con los pequeños comienza a intrigar a quienes siguen de cerca este triste episodio en la vida de la barranquillera.

En España la opinión se encuentra dividida e incluso hay medios que se han lanzado a advertir que la intérprete de Te felicito estaría manipulando a sus hijos poniéndolos en contra de la familia del exfutbolista.

Sin embargo, lo último que se ha conocido es un video en el que Milán, hijo mayor de ahora empresario y la cantante, ha puesto en evidencia a su padre durante una transmisión en vivo de la Kings League, nuevo negocio del exdefensa.

Allí, y alejados de toda la controversia por la situación sentimental de los famosos, el pequeño interrumpió a su padre y, de forma inocente, expuso a Piqué delante de los compañeros de set y de los seguidores que estaban conectados en ese momento.

“No, no, que no he dormido por la noche, verdad”, dijo Piqué intentando dar su opinión sobre algún tema del que se estaba hablando.

Allí, Milán, muy hábilmente, interrumpió y dejó mal parado a su padre. “Yo te he visto dormir. Yo te he visto dormir toda la noche”, expresó el pequeño, quien desató las burlas y los comentarios de los presentes en la locación.

En seguida, Piqué no tuvo más remedio que reírse y pedirle a su hijo, en buena tónica, que guardara silencio. Acto seguido, aclaró que había dormido poco.

Este hecho volvió a llevar a Piqué a la cima de los temas de conversación en España, donde una vez más se convirtió en tendencia, desatando los comentarios y burlas frente a lo que había sucedido.

Cabe resaltar que durante esa misma transmisión, el mayor de los dos hijos que tuvieron el español y la colombiana demostró ser bastante extrovertido e incluso dejó varios videos como tendencia en España al casi revelar el nombre de un ‘misterioso’ jugador de primera división que estaría jugando ese domingo en la Kings League con máscara para evitar ser reconocido por los aficionados.

Toda la transmisión de Twitch, reconocida plataforma de streaming, se centró en el anuncio del jugador secreto que, según la prensa española, ha creado malestar entre los 20 equipos de la liga de fútbol profesional, al considerar una falta de respeto que, teniendo un contrato firmado, vaya a disputar un partido de un torneo de influenciadores digitales en el que también están relacionados el exportero de la selección española Iker Casillas y el ‘Kun’ Agüero, delantero retirado que estuvo recientemente en el Barcelona.

Tan delicado es el tema que Piqué trató de hablar del jugador sin revelar mayores detalles, incluso pidiéndole al pequeño Milan que midiera sus palabras, teniendo en cuenta que ya tenía conocimiento del enigmático personaje. En un momento de la transmisión, el menor dijo que el futbolista profesional “había estado en las pruebas” de uno de los equipos, situación que llevó a Piqué a quitarle el micrófono y pedir que se lo apagaran.

“Tenemos un contrato firmado, nos gusta cumplir. Estoy muy nervioso”, dijo Gerard al respecto de una posible filtración, que les provocaría problemas jurídicos con uno de los clubes de primera división en España. “Es un jugador que nos ha pedido que quiere privacidad, que no quiere revelar su nombre. No podemos darles más información”, completó.

Lo cierto es que ha quedado al descubierto que la relación entre Piqué y su hijo mayor rueda con total tranquilidad a pesar de la separación, que también incluyó entre los puntos el tema de la custodia.

Desde España señalan a Shakira de manipular a sus hijos

La presentadora Mayte Ametlla, del programa ‘Sálvame’, aseguró haber tenido acceso a unos audios en los que la familia del exfutbolista habla sobre lo que ha venido sucediendo con su expareja y lo mal que han caído las canciones de ella en el entorno del exdefensa campeón del mundo con España.

“El veredicto es demoledor, la verdad es que sienten muchísimo dolor y tristeza, incluso estupefacción”, señaló Amtella, quien dijo tener un audio de un familiar de Piqué en el que es evidente el malestar contra Shakira por el tema mediático que han provocado sus canciones.

“¿Qué dice ese audio de la familia Piqué-Bernabéu? No puedo concretar de quién se trata, pero les aseguro que es un audio directo de la familia de Piqué. A ellos les da igual si le va en la vida bien o mal, pero le piden que desaparezca definitivamente de sus vidas”, dijo la periodista durante el programa.

Así mismo, indicó que el juicio entre Shakira y Piqué es algo que preocupa a la familia del exjugador, pues se prevé que sea extenso; además, señalaron que la cantante estaría manipulando a sus hijos para afectar la relación con la familia de su expareja.

“Gerard tuvo que convencer durante una hora a uno de sus hijos para que entrara a la casa de sus abuelos”, señaló la periodista.

Ahora, los pequeños Milán y Sasha han entrado a la escena en un tema turbulento que, hasta la fecha, los había mantenido al margen de la pelea entre sus padres y solo se había hablado de ellos cuando en algún momento se rumoró sobre quién quedaría a cargo de los menores.

El hijo mayor de Shakira la habría impulsado a grabar la “tiradera” contra Piqué

Shakira y Bizarrap, productor y DJ argentino, se unieron en una inesperada y sorpresiva colaboración que cautivó y conquistó a millones de personas en el mundo. Ambos artistas le dieron su toque único a este tema, el cual fue nombrado como Bzrp Music Sessions #53.

Con tan solo unas horas desde que el videoclip salió a la luz de manera oficial en las plataformas digitales, la colombiana y el argentino sumaron más de 60 millones de reproducciones en YouTube, desatando una ola de elogios y aplausos de los curiosos. No obstante, este éxito también se trasladó a otros escenarios, tal y como es el caso de Spotify.

Y es que, no se quedó con nada, por lo que decidió ‘tirarle’ a Piqué de frente, con un juego de palabras que terminan mencionando el apellido del catalán en diversas ocasiones, siempre dejando claro que ella es “mucha mujer” para él, por serle infiel con su actual pareja, Clara Chía Martí.

Pues bien, recientemente se ha conocido, gracias al programa Despierta América de Univisión, que el hijo mayor de Shakira y Gerard, de 9 años, Milan Piqué Mebarak, habría influido en la decisión de grabar junto al reconocido DJ trasandino.

“Y mientras ella sigue facturando y no llorando, ya se sabe quién le aconsejó que hiciera la canción con Bizarrap y ni se imaginan quién fue. Se van a quedar con la boca abierta, en exclusiva les contamos que se trata nada más y nada menos que de su propio hijo Milan”, aseguraron en el programa.

Adicionalmente, aseguraron que el pequeño es fan ‘#1′ del argentino, por lo que decidió convencer a Shakira de grabar Bzrp Music Sessions #53, siendo hoy en día, un éxito mundial.

“Resulta que es fanático de Bizarrap gracias a su más reciente éxito Quédate del cantante Quevedo. Y así el pequeño no dudó en que colaborara con él, el resto ya es historia y esto significa que claramente Milán sabe lo que está pasando”, agregaron después.