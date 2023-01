El ‘trend’ de TikTok que Shakira habría escogido como el baile oficial de la Music Session 53 junto a Bizarrap

La Music Session 53 de Shakira con Bizarrap ya tendría un trend oficial. La tarde de este 16 de enero, la artista barranquillera publicó una historia en Instagram en la que se ve a un grupo de tiktokers dejando un tutorial para aprender a bailar el éxito musical.

El video fue compartido por el productor de contenido Sergio Poveda, que suma cerca de un millón y medio de seguidores en TikTok, y generó todo tipo de comentarios. Entre ellos, sobresalen: “Clara-mente lo vemos más viable ahora”, comentó uno de los usuarios de esa red social”; “Claramente Shakira lo usará en algún concierto que haga. Ta buenísimo”, y “felicidades, Shakira te subió en Instagram”.

Fue tanto el éxito del video que solo en TikTok sumó más de 5,5 millones de reproducciones y más de 560.000 me gusta. Ahora, producto del eco que le hizo Shakira en su cuenta en Instagram, es probable que solo en cuestión de horas aumente considerablemente su impacto.

En cuanto a la colaboración de Shakira con Bizarrap, en la que lanza dardos al exfutbolista Gerard Piqué por serle infiel con Clara Chía, suma más 129 millones de visitas.

El exfutbolista fue centro de críticas por supuesta reacción a canción de Shakira con Bizarrap. - Foto: Instagram @3gerardpique - @shakira

Un himno para las mujeres

Lo mejor de la canción es el mensaje de empoderamiento que Shakira está dejando a las mujeres, incluso en sus redes sociales. Luego de celebrar por haber llegado al primer lugar de Spotify, les dejó un mensaje demostrando su emoción.

“Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español”, escribió la colombiana, que ha hecho de su ruptura amorosa la base de sus más recientes dos canciones. La primera fue Monotonía, en la que participó Ozuna.

Meme de las comparaciones entre Shakira (Ferrari) y Clara Chía (Twingo) que circularon en redes sociales. - Foto: Montaje con fotos de: YouTube Bizarrap/Instagram A.P.I./ Vehículos: Getty Images.

Según la cantautora, quienes la motivaron a lanzar esta canción fueron quienes, como ella, en algún momento afrontaron lo que es que las hagan sentir poco valoradas. El logro, pues, no solo es suyo, sino de todas.

“Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”, escribió Shakira en Instagram.

La publicación, que sumó más de 3′800.000 me gusta, fue celebrada por sus seguidoras. “Nos tuvimos que quedar calladas por más de 10 años. Gracias por ser una voz, el mundo entero lo debía saber. Ya no somos víctimas, ni pobrecitas, somos Verdaderas Mujeres”, dice uno de los comentarios. Aunque sobresalió otro que expone: Gracias por darle una lección a todos los que dicen que calladita te ves más bonita. Me indigna escuchar las críticas y la doble moral: ‘Ella no debería hacer eso por cuidar de sus hijos’. Pero eso no se lo dirían al hombre”.

Lo que estaría facturando Shakira con la canción

Tanto Shakira, como Bizarrap y Miley están recibiendo dinero por cada reproducción que tienen en estas plataformas, sin embargo, no es tanto el dinero que les llega a sus cuentas bancarias, pues cada una de las apps y redes manejas precios diferentes, siendo YouTube la que menos retribuye a los artistas, y Tidal, la aplicación de Jay Z, la que más le reconoce la labor a sus colegas.

Shakira celebró con sus amigas el éxito de su canción y le envió un mensaje a Bizarrap. - Foto: twitter @shakira

Tal como el mismo YouTube publica, cada reproducción en su red genera 0,00069 dólares, es decir, si se hace la conversión de las 127 millones de reproducciones que hasta el momento de hacer este artículo tiene la canción, Shakira y Bizarrap estaría recibiendo apenas 87 mil dólares, aproximadamente, sin conocer cómo sería la repartición de dineros, pues la canción se comparte en los dos canales de los artistas y ahí entran a jugar muchas condiciones privadas que no se conocen.