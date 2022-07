Video | “Me abrazó”: así se le manifestó Darío Gómez a ‘Pistolita’ tras su muerte

Darío Gómez, considerado como uno de los artistas más grandes de la música popular colombiana, falleció este martes 26 de julio en la Clínica Las Américas de Medellín. El icónico cantante tenía 71 años de edad.

A raíz de esta triste noticia, algunos de los músicos que trabajaron con el antioqueño durante años lamentaron su deceso y le enviaron varios mensajes de despedida. Uno de los más afectados fue Aníbal Ramírez, conocido como ‘Pistolita’, uno de los guitarristas del grupo Los Legendarios.

“Antes de cada presentación, como siempre, rezábamos una oración y nos encomendamos a Dios para que todo saliera bien. Él me tenía un cariño muy especial, y con el respeto de mis compañeros, él siempre me hacía sobresalir en la tarima, me decía que yo era el mejor”, manifestó en SEMANA.

Mientras hablaba del ‘Rey del Despecho’, el músico no pudo contener las lágrimas y recordó las palabras de la hija menor del cantante, Catalina, puesto que le trajo algunos recuerdos de sus anécdotas en presentaciones y viajes.

Ramírez, de igual manera, aseguró en La Kalle que la noche siguiente al deceso del reconocido cantante no podía dormir. Sin embargo, señaló que su amigo se le apareció cuando por fin concilió el sueño.

“[Darío Gómez] Se me apareció en un sueño y me abrazó. Se me apareció vestido de blanco y me abrazó. Me dijo que no llorara más”, puntualizó el experimentado guitarrista en la emisora.

‘Pistolita’ participó en los diferentes homenajes que se le hicieron este jueves al artista música popular en el coliseo de voleibol Yesid Santos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Alexis Escobar, uno de los últimos pupilos del ‘Rey del Despecho’, relató en el programa televisivo Lo sé todo (Canal Uno) cómo fueron los últimos instantes de vida del intérprete colombiano y manifestó que lucía completamente saludable.

De acuerdo con el testimonio de Escobar, el músico antioqueño empezó a sentirse mal en las horas de la tarde. No obstante, señaló que este le echó la culpa inicialmente a un medicamento que se había tomado, supuestamente para controlar el azúcar.

“Antes de ayer él estaba pleno, estaba tranquilo. Empezó a sentir mareo en la tarde, pero le metió la culpa a una pastilla que se había tomado por la mañana para la azúcar. Ese malestar, aparentemente, ya era parte del infarto”, manifestó el cantante.

Luego, agregó: “Ya cuando lo llevaron a la clínica a las seis de la tarde, lo intentaron reanimar y trataron de intubarlo, pero ya era tarde y se confirmó su deceso. Lo bonito es que murió sin dolor”.

Escobar señaló finalmente en el programa de chismes que siempre se sintió parte de la familia de Darío Gómez y puntualizó que todavía le parece increíble que haya muerto.

La Clínica Las Américas de Medellín informó que la principal causa del fallecimiento de Darío Gómez fue un “colapso súbito” que sufrió en su lugar de residencia.

“El paciente ingreso sin signos vitales luego de haber sufrido colapso súbito en su hogar. Fue llevado a la sala de reanimación, en donde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar, sin que dieran resultados, y finalmente se declaró su muerte”, concluyó