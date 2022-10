Video | Mujer le hizo fiesta a su esposo con temática de una joven de OnlyFans

Una animadora de fiestas de León, Guanajuato, en México, llamada Patty Rodríguez, decidió sorprender a su esposo con una fiesta temática que ha dado de qué hablar en las redes sociales.

La mujer le hizo una fiesta a su esposo de Karely Ruiz, una joven mexicana exitosa en la plataforma de contenido por suscripción OnlyFans, donde ella comparte contenido explícito y bastante subido de tono.

A través de su cuenta en TikTok, @patty_rodriguezm, la mujer compartió imágenes de la fiesta temática de OnlyFans e indicó: “Mi marido quiso su cumpleaños con temática de Karely y hasta yo me vestí tipo Karely”.

En las imágenes se aprecia al hombre sonriente por la sorpresa que le dio su pareja. Mientras tanto, algunos cibernautas aseguraron que querían una esposa como Patty Rodríguez, dado que incluso era más hermosa que Karely Ruiz, la joven de OnlyFans.

“Está mejor la esposa. Con una peluca y le cumple la fantasía (...) Pensé que le habían contratado una modelo y todo, pero resulta que es la esposa (...) con todo el respeto a usted y a su señor esposo... me quedo con usted (...) ¿Es broma no? (...) Yo quiero mi fiesta con la temática de la esposa”, comentaron algunos usuarios en TikTok.

Líder religioso la puso a escoger a una mujer entre la iglesia y OnlyFans

A comienzos del mes septiembre, se hizo público el caso de una mujer llamada Holly Jane, quien hace parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y de quien un compañero descubrió que tiene cuenta en OnlyFans donde comparte desnudos.

Ahora, a la mujer que gana casi 500.000 dólares al año en OnlyFans le dieron un ultimátum: o deja de compartir imágenes en esa plataforma o deja la iglesia.

De acuerdo con la mujer madre de tres hijos, luego de que se revelara que hacía parte de OnlyFans, fue convocada a una reunión con el líder a la iglesia a donde va.

“No tuve mucho tiempo para prepararme para la reunión y me tomó por sorpresa (...) No dije mucho, pero confirmé que soy una ‘modelo desnuda’. Me dijeron que tenía que elegir entre mi membresía con la iglesia y OnlyFans, y que lo que estoy haciendo no se alinea con sus valores”, indicó Holly Jane, según el medio estadounidense New York Post.

No obstante, Holly Jane insiste en que ella no ha recurrido a nada malo y que por ende no está dispuesta a elegir entre OnlyFans y la iglesia.

“Todavía asisto (a la iglesia) y asistí el domingo pasado con mis hijos, pero me están congelando. Nadie se acercó a mí después del servicio, lo cual es muy inusual (...) Simplemente continuaré con mi vida y continuaré asistiendo semanalmente. Quiero decir, me comporto normalmente en la iglesia”, agregó, según el medio citado anteriormente.

Además, se refirió a su cuenta en OnlyFans, la cual abrió después de enviudar en 2017 luego de la muerte de su esposo, quien falleció en un trágico accidente.

“Estoy (publicando fotos de desnudos) en la seguridad de mi propia casa en mi propio tiempo. Todo el mundo se masturba y envía fotos subidas de tono... De esta manera, sigo practicando las formas tradicionales de ser una persona hogareña, pero en lugar de acostarme, lo que no encajaría con los ideales de la iglesia, me gano la vida con mi cuerpo. Mi vida en línea es muy diferente a mí día a día, donde camino con mis pantalones cortos y chancletas en la carrera de la escuela”, recordó la mujer, de acuerdo con New York Post.