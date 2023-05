Video: Reviven momento en que Shakira habla incómoda de Piqué cuando ya se habían separado pero nadie sabía

- Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images

- Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images

Hoy el mundo está muy enterado de todos los pormenores de la ruptura entre la cantante Shakira y el deportista Gerard Piqué, una de las separaciones más mediáticas y polémicas de los últimos 12 meses, en la que se dice hubo infidelidad que desencadenó cuatro canciones venenosas de mucho despecho, un acuerdo de custodia sumamente álgido de lograr, una mudanza de continente a continente y toda clase de pullas por parte y parte.

Pero antes de que dicha separación fuera de conocimiento público, hubo un lapso de tiempo en que fue un tema manejado en la intimidad de la recámara de la colombiana y el español, donde se discutía si era pertinente seguir una relación donde la confianza estaba rota, o se emprendía el duro camino de dar por terminada un amor de 12 años, cuyo fruto fueron sus dos hijos, actualmente de 8 y 10 años.

La decisión fue definitiva. Shakira no quería saber absolutamente nada de Gerard y emprendió el arduo proceso de retomar su carrera como cantante, que estaba muy estancada y todo porque la barranquillera decidió darle prioridad a su maternidad y su matrimonio sobre su música, asunto que cambió rotundamente en cuanto a su relación y por eso la barranquillera entró a hacer parte del programa Dancing With Myself, que se desarrolló entre mayo y julio de 2022.

Shakira en la nueva temporada del programa concurso, Dancing with myself, puso a bailar salsa a Nick Jonas - Foto: Instagram @shakira

Durante estos meses Shakira tuvo que hacer presencia en varios eventos públicos donde tuvo que responder preguntas de toda clase por parte de la prensa y en una de esas ocasiones una periodista de Telemundo, que cubría una alfombra roja para el show Latinx Now, le preguntó a la cantante si su entonces esposo Piqué bailaba bien.

En ese momento se ve cómo Shakira hace una pausa, mira a su alrededor y sin perder su sonrisa, intenta con todas sus fuerzas mantener la cordura y no revelar un solo atisbo de sus verdaderos sentimientos hacia el hombre que le habría sido infiel, respondiendo con un “baila bien, baila bien” que termina en una risa nerviosa y de cortesía que la camufló a la perfección y la dejó seguir con su pasarela para darle paso a su show.

Shakira y Piqué duraron 12 años juntos. - Foto: EFE

Este video ha sido rescatado un año después, cuando todo el mundo ya sabe lo que sucedió en esa etapa y millones de cibernautas han resaltado la diplomacia y la fortaleza de la colombiana en esos momentos tan difíciles que pasó, pues ahora se conoce que Shakira estaba destrozada y solamente sus hijos eran los que le deban la fuerza para levantarse de la cama, limpiarse sus lágrimas y seguir trabajando para volver a tomar las riendas de su vida.

Hace un año Shakira y piqué ya habían terminado pero nadie lo sabía, su reacción cuando le preguntaban por él lo decía todo. pic.twitter.com/8VonreXt2n — Yum (@soiiyum2) May 17, 2023

En otro de los videos que aparece en el hilo del recuerdo de Twitter, también se ve a la colombiana respondiendo tajantemente cuando el presentador le pregunta si habrá anillo de compromiso luego de 12 años de relación con Piqué. “No hay”, fueron las palabras de la cantante en su momento, dejando claro que también había “cerrado la fábrica” y no tendría más hijos con el catalán.

La cantante lució un costoso vestido en la premiación de Billboard. - Foto: Fotograma, 0:11, Shakira recibe su reconocimiento como 'Mujer del Año' | Billboard Mujeres Latinas en la Música - YouTube Telemundo Entretenimiento

“Desde que vimos esa entrevista, supimos que algo andaba mal entre ellos”, “Uyyy es que se nota que después sé esa primera pregunta ella solo quería que la entrevista se acabara”, “Ella literal mencionaba a la rata inmunda en cada nota que le hacían y acá se nota claramente su desinterés”, “Ella estaba sufriendo tanto, pero ahí estaba dando la cara”, “Wow, físicamente parada ahí, pero mentalmente estaba en otro lugar”, “Ya habían roto y se había acordado no decir nada hasta un año después, pero, pues, la prensa se adelantó y pasó lo que ya sabemos”, son algunos de los trinos de los tuiteros.