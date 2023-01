VIDEO | Sacaron “tiraera” de Shakira versión merengue y a la colombiana le encantó, hasta la bailó

La ‘BZRP Session # 53′ se ha convertido en una de las canciones más famosas y poderosas de la historia de la música actual, quedando así como el lanzamiento en español que más reproducciones ha tenido en sus primeras 24 horas en la historia de YouTube, plataforma donde se ve a Shakira y a Bizarrap destilando veneno contra Gerard Piqué y Clara Chía.

Esta canción ha llegado a todos los rincones del mundo y miles de usuarios la han adoptado como propia, cantándola a grito herido en discotecas, sonándola en las oficinas, pidiéndola en todas las emisoras del mundo y hasta dedicándosela al único que le puede caer a la perfección dicho sencillo, al exfutbolista catalán, pues la letra de esta creación sonora es exclusiva para él, dejándole claro que él ha sido el artífice del dolor y el despecho que Shakira está monetizando actualmente, porque tal como ella misma dice: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Otras, por su parte, han ido más allá y han tomado el sencillo para realizar su propia versión en diferentes ritmos y Shakira no ha sido ajena a este tipo de muestras de cariño, pues ella misma se ha tomado el tiempo de verlas, escucharlas y hasta bailarlas, como sucedió con la versión que hizo un músico cibernauta, quien retiró los sonidos pop de la canción para añadirle uno de los ritmos caribeños más famosos del mundo.

El nuevo baile de Shakira la sacó del estadio en las redes sociales - Foto: TikTok

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda… Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan… Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena (bis) Clara-mente es igualita que tú, pa’ tipos como tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, se escucha, pero en versión merengue, un ritmo que a la misma Shakira le encanta, pues ella lo ha usado en varias de sus canciones como Loca y Addicted to you, esta última dedicada a su expareja Piqué.

“Las mujeres ya no lloran, ¡las mujeres bailan merengue!”, escribió la barranquillera en su publicación, donde no solo muestra la creatividad de su seguidor, también aprovecha para demostrar sus mejores pasos meregueros y hasta su hipnótico movimiento de cadera, que a sus 45 años sigue encantando y conquistando a millones alrededor de todo el mundo, como cuando mostró dichas habilidades a finales de los años 90 con el lanzamiento del sencillo Ojos así.

La cantante fue animada por la artista Julia Conde, ilustradora y directora audiovisual. - Foto: Captura de pantalla YouTube Bizarrap

“Shakira respondiendo, crack”; “sí que le queda perfecta la soltería, cada día más guapa”; “Shakira for ever, Piqué payaso”; “qué rico merenguito, mi Shakira, baila en la calle de noche, baila en la calle de día”; “necesitamos esa versión”; “me dieron ganas de limpiar la casa escuchándola”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación, que ya cuenta con más de un millón 200 mil likes.

La cantante ha hecho su coreografía en varias ocasiones. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Shakira también ha posteado en sus historias de Instagram algunos videos de sus fans de TikTok haciendo la coreografía de la Sesión # 53, específicamente con la parte que dice: “Esto es pa’ que te mortifique. Mastique y trague, trague y mastique. Yo, contigo, ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”. En dicha parte todos hacen movimientos sexys con gestos de desaprobación y desquite todos dedicados a Piqué.

Por el momento Shakira no ha dado indicios de si lanzará otro exitazo, pero hay rumores sobre una nueva canción entre ella y su coterránea Karol G, quien dio mucho de qué hablar hace pocos días cuando se dejó ver en un partido de baloncesto con una camiseta que decía: “te quedó grande”, frase que también aparece en la canción con Bizarrap.