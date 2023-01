Se conoció la primera imagen de Shakira tras la publicación de la foto de Piqué junto a Clara Chía

Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación, en junio del año 2021, han estado en el ojo público, no solo por lo que tiene que ver con la infidelidad del exfutbolista, sino por la custodia de sus hijos y la mudanza de estos a Miami.

Shakira estuvo de vacaciones en Dubai en compañía de sus hijos, Sasha y Milán. - Foto: Cuenta de Instagram: Shakira

Clara Chía es la joven de 23 años con la que el español engañó a la barranquillera y a la que muchos han catalogado como la culpable de que los 12 años de relación se terminaran. Dado esto, Shakira decidió componer una canción para dar a conocer lo sucedido y en esta resalta frases como “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”, haciendo referencia a la mujer con la que está Piqué.

También hizo comparaciones de cambiar cosas mejores por cosas no tan buenas como “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” o “Cambiaste un Rolex por un Casio”; desde su lanzamiento, los seguidores de la colombiana la han apoyado en todo y le tiran fuertes críticas a Clara.

Las comparaciones entre Shakira (Ferrari) y Clara Chía (Twingo) continúan en redes sociales. - Foto: Montaje con fotos de: YouTube Bizarrap/Instagram A.P.I./ Vehículos: Getty Images.

Es por eso que ante la reciente publicación que hizo Gerard Piqué de una fotografía junto a su novia, muchos reaccionaron con comentarios como: “Es igualita que tú”; “Se la pela CLARAmente”; “Clara mente es “La Casio”; “Ya era tiempo para conocer al twingo”; “¿Así que te degradaste en todos los aspectos de tu vida?”

El exfutbolista publicó una imagen en su Instagram, oficializando su relación. - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique

Pero lo que no se conocía hasta ahora es cómo había reaccionado Shakira por el post que hizo su ex con su nueva pareja. El programa Suelta la sopa TV publicó varias imágenes de la colombiana un día después de enterarse de la noticia.

En estas se puede ver que la cantante luce un gorro negro que cubre sus orejas y su frente, además, no tiene mucho maquillaje en su rostro, pues solo delineó sus ojos y puso algo de rubor en sus mejillas. Varios internautas han comentado que la barranquillera se ve diferente y que en sus ojos no se irradia felicidad.

Otros, por su parte, opinaron que a Shakira ya se le empiezan a notar los años y que pudo haberse hecho algún tipo de retoque relacionado con bótox.

“Levanta la cabeza mami que estos hombres no se merecen ni una lagrima de nosotras!”; “Estés bonita, estés arreglada, tengo un buen cuerpo igual te dejan. Eso no va en eso... solo que se acaba el amor y el no tuvo los pantalones bien puestos para hablar y decírselo”; “👏 mereces todas las bendiciones del mundo”; “La veo distinta”; “Después de una traición no vuelves a ser el mismo, o sales más fuerte o te hundes, pero te aseguro que no se vuelve a ser el mismo”, fueron algunos comentarios sobre las fotografías.

Tan solo bastaron un par de horas para que la multifacética artista fuera relacionada con la reciente foto de Gerard Piqué y Clara Chía.

En esta ocasión, las primeras señales aparecieron mediante las historias de Instagram del perfil de Shakira, red social donde la barranquillera acumula más de 81 millones de seguidores.

Así las cosas, la intérprete de Te felicito publicó una fotografía que dio muestra de la manera como le preparó el desayuno a sus dos hijos, Sasha y Milan. En el post se ve un pancake, un poco quemado, con la figura de Mickey Mouse y Shakira escribió: “Pancakes de mamá”.

Luego de esto apareció otra fotografía, pero en esta el aspecto de la preparación se ve sin pasarse la cocción, entonces, la cantante consignó: “De acuerdo, este era incomestible, pero por suerte mis hijos tienen paciencia conmigo por la mañana”.

Con dicha forma de Shakira comunicar su diario vivir, la prensa española, como el diario de Cataluña El Nacional, vinculó que la colombiana no necesitó más para recalcar, mientras el exfutbolista se encuentra con su novia, ella disfruta de la compañía y el crecimiento de sus hijos.

Las fotos junto a Shakira que Piqué se resiste a borrar de Instagram: una se asemeja a la de Clara Chía

Aunque el pasado 25 de enero Gerard Piqué publicó su primera fotografía junto a Clara Chía, con quien supuestamente le fue infiel a Shakira, parece que el exfutbolista del FC Barcelona no se olvida de la colombiana.

El catalán no solo le ha respondido a la cantante sus pullas en la Music Session # 53 junto a Bizarrap, usando un reloj Casio y rentando un Renault Twingo, marcas con la que Shakira comparó a Clara Chía, sino que aún mantiene algunas fotografías junto a ella en Instagram, pese a que la relación sentimental que tuvieron durante 12 años acabó a mediados de 2022.

Una de las imágenes que Piqué tiene junto a Shakira data de 2018, fecha en la que, al parecer, todo andaba bien en la relación. Lo dicen las sonrisas en sus rostros y los emojis del empresario, propios de quien está enamorado. La publicación tuvo más de un millón y medio de ‘me gusta’.

Una de las imágenes que Piqué tiene junto a Shakira data de 2018, fecha en la que, al parecer, todo andaba bien en la relación. - Foto: Instagram: @3gerardpique

¿Por qué Gerard Piqué insiste en tener recuerdos con la colombiana? Aunque puede haber quienes digan que simplemente no se ha tomado la molestia de borrarlas, dado que poco le importen, otros creen que continúa pensando en ella. Para la muestra un botón: la fotografía que subió con Clara Chía sin ningún ‘caption’ se parece a una que subió con la barranquillera cuatro años atrás.

El gesto de Piqué recostando su cabeza levemente sobre Shakira casi que es repetido con Clara Chía. Eso sí, hay una diferencia abismal de ‘me gusta’: el retrato con su expareja en 2019 suma apenas poco más de un millón, mientras que el que compartió junto con su compañera actual suma más de tres millones. ¿Quién lo iba a creer?

Eso sí, hay quienes prefieren a Shakira, como se lee en los comentarios de las viejas publicaciones, algunos de ellos realizados este 26 de enero. “Team Shakira” y “jamás será tan hermosa como Shaki” son algunos de ellos.

El gesto de Piqué recostando su cabeza levemente sobre Shakira casi que es repetido con Clara Chía. Eso sí, hay una diferencia abismal de ‘me gusta’: el retrato con su expareja en 2019 suma apenas poco más de un millón, mientras que el que compartió junto con su compañera actual suma más de tres millones. - Foto: Instagram: @3gerardpique

Hay quienes consideran que una de las demostraciones de amor más reales son los mordiscos, dado que mediante ellos se expresa el amor incontenible que, por ejemplo, no transmiten las caricias. Pues bien, hay una foto más que Piqué no borra y que dejaría en evidencia todo el sentimiento hacia Shakira. El exdefensor de la Selección de España le muerde la oreja.